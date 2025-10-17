Claudia Barraso 17 OCT 2025 - 18:21h.

Melanie Chisholm, una de las 'Spice Girls', ha sorprendido en redes sociales marcando músculo a sus 51 años

Melanie C ha enseñado su gran cambio físico a los 51 años que ha dejado sin palabras a los más fans de las ‘Spice Girls’. Luciendo unos abdominales de gimnasio y unos bíceps muy marcados, ha compartido su nuevo ‘look’ en su perfil de Instagram bajo el título de ‘Nueva era activada’.

Con un carrusel de fotografías y vídeos en las que aparece entrenando y grabando algunas escenas para sus canciones, anunciaba su nuevo álbum que se estrenará el próximo 1 de mayo. “Estoy tan feliz de que esta canción sea finalmente toda tuya. Baila con ello. Corre a ello. Levanta a ello. SUDA a ello”. Parece que esta etapa de la que habla una de las ex integrantes del grupo musical, no es una actitud que haya decidido adquirir ahora, sino que siempre ha estado en ella, pero ahora ha podido potenciarla. “Crecí con esa energía pura y buena y ha vuelto”, decía en el comunicado, el cual ya ha recibido miles de ‘likes’ y cientos de comentarios.

Presumiendo de abdominales y bíceps

El propio videoclip de esta canción que ha mostrado emocionada enseña a gente entrenando. Personas con el mismo físico que ella, con una musculatura muy marcada y levantando pesas. No es cuestión de suerte. Melanie Chisholm, siempre ha resaltado por su belleza. Cuando era una de las chicas que formaban el grupo de las ‘Spice Girls’, resaltaba mucho por si fina figura y sus preciosos ojos.

Pero desde hace un tiempo es punto de mira por sus músculos. Sobre todo, sus fans han comentado lo que resalta su marcado abdomen y sus brazos. Esto es resultado de un trabajo muy duro, de muchas horas de entrenamiento y deporte de impacto, el cual muestra también en sus redes sociales, sirviendo como inspiración para muchos jóvenes.

Su relación con sus excompañeras

A sus 51 años, la cantante y compositora británica refleja que está en una de sus mejores etapas, en plena forma y una vida llena de proyectos en todos los ámbitos. En redes sociales es un ejemplo del fitness y de la vida saludable. En el ámbito de la música sigue sacando álbumes y canciones, además de dar conciertos en los que puede darlo todo gracias a su excelente condición.

Ella lo tiene claro, su vida ahora se centra en sus objetivos: superase a sí misma en la música y en el mundo del deporte. Siguiendo con el reto de la música descubrimos en su perfil otra de sus nuevas facetas. De DJ ha llenado varios recintos repletos de gente disfrutando de su actuación.

En cuanto a su relación con sus antiguas compañeras, nada ha cambiado entre ellas. Bueno, en realidad sí. Aunque su separación fue una triste noticia para muchos de sus fans, cada una de ellas ha seguido su camino. Tienen vidas muy diferentes, como es el caso, por ejemplo, de Victoria Beckham, una de las más conocidas gracias a su gran trayectoria en el mundo de la moda. Aunque sus vidas siguen esos caminos tan separados y diferentes, en el perfil de Melanie, vemos que ella no ha dudado en recordar sus mejores momentos con sus compañeras en cada uno de lo cumpleaños. En estas fechas ha querido publicar un carrusel de recuerdos con cada una.