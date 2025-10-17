Ana Carrillo 17 OCT 2025 - 19:33h.

Javier Mouzo, marido de Vanessa Bouza y exconcursante de 'GH', ha estado ingresado en el hospital

El examigo de Maica Benedicto ha revelado cuál es su diagnóstico médico y ha informado de que ha iniciado el tratamiento

Javier Mouzo, exconcursante de 'Gran Hermano' y 'GH DÚO', ha estado ingresado en el hospital porque le dio fiebre y al ser asmático los profesionales del 061 le recomendaron acudir a urgencias para hacerle una radiografía. Ya en el centro médico, el marido de Vanessa Bouza compartió un vídeo con una máscara de oxígeno y una vía en la mano para informar a sus seguidores de Instagram del "giro de los acontecimientos"; unas horas después, ya con el alta, ha compartido su diagnóstico médico.

El examigo de Maica Benedicto ha explicado que fue su mujer la que le recomendó que acudiera al centro médico de su localidad al ver que se encontraba mal y que los profesionales del 061, el número de teléfono de emergencias sanitarias en España, le habían dado ese consejo. Él ha explicado que no era partidario en un primer momento de ir a que le revisara un médico porque siempre espera a encontrarse realmente mal y que achacaba el tener fiebre a haber retomado su trabajo como cantante y haberse puesto al fresco del escenario y a forzar la voz: "Lo mítico que se te puede pasar por la cabeza".

Cuando se dio cuenta que su malestar no remitía pese a estar en reposo, acudió al centro médico y al conocer su diagnóstico lo ha querido compartir con sus seguidores, que mostraron su preocupación al verlo con la máscara de oxígeno: "Me hicieron un test de antígenos y una PCR, y en el test de antígenos sale que tengo gripe A y como también soy asmático tengo los bronquios inflamados y me cuesta respirar".

"Me pusieron la medicación y me han mandado un tratamiento para casa", ha explicado el gallego, que tuvo que volver al hospital porque la medicación hizo que le subiera la fiebre. Javi Mouzo también le ha dado las gracias a sus seguidores por haberse preocupado por él y haberle mandado mensajes de cariño al verlo ingresado y con oxígeno en Instagram: "Muchísimas gracias por la preocupación, os mando un beso enorme y cuidaros mucho, que es lo que hace falta. ¡Un abrazo, familia! ¡Gracias por todo!".