Ana Carrillo 17 OCT 2025 - 09:30h.

El marido de Vanessa Bouza ha explicado por qué que ha acudido de urgencia al hospital

Javier Mouzo, de 'Gran Hermano', reaparece y habla de su cambio físico a causa del "efecto rebote"

Desde la final de la tercera de edición de 'GH DÚO' celebrada a comienzos de este año, Javier Mouzo ha estado desaparecido de la televisión y muy ausente de las redes sociales, donde hace unas semanas contó que su vida había cambiado poco desde que se hiciera conocido junto a su mujer, Vanessa Bouza, como concursantes de 'Gran Hermano 19'.

El gallego explicó que había vuelto a su casa de Ferrol, donde la pareja vive con su hija Claudia, y que tenía pensado retomar el trabajo con su orquesta. Pero desde esas explicaciones sobre su vida actual de hace unas semanas, había vuelto a estar bastante desaparecido en redes hasta ahora, que le ha comunicado a sus seguidores de Instagram que ha tenido que acudir de urgencia al hospital.

"Pues parece que hoy toca un poco de cama", comentaba el cantante en sus stories junto a una foto de un termómetro digital en el que se veía que tenía fiebre, pues rebasaba los 38º. Pero todo cambiaba unas horas después y le tocaba acudir al hospital de urgencia por recomendación del profesional que le había tenido al llamar al 061, el número de teléfono de emergencias sanitarias en España.

"Giro de los acontecimientos", anunciaba Javier Mouzo desde sus stories mientras grababa la puerta de urgencias del hospital, al que acudía por recomendación médica debido a que es asmático y en el que esperaba que le hicieran una radiografía para conocer su diagnóstico médico y conocer el motivo de su fiebre. "Mejor me mandan aquí", añadía, dejando claro que le parecía la mejor decisión en su estado, del que no ha dado detalles más allá de la fiebre elevada.

Unos minutos después, el marido de la primera expulsada de 'GH DÚO' ha compartido un vídeo en el que se ve ya ingresado en el hospital, usando una máscara de oxígeno y con una vía en la mano. En el momento en el que se escriben estas líneas no ha dado más información acerca de su estado. Asimismo, su mujer, Vanessa Bouza, tampoco se ha pronunciado sobre la situación de su marido.