La madre de Sofía Suescun reaparece junto a su hijo Cristian en su 39º cumpleaños y lanza nuevos dardos contra su hija y Kiko Jiménez

‘El tiempo justo’ fue testigo de la celebración del 39º cumpleaños de Cristian Suescun, un evento discreto, pero con mucho contenido familiar. El equipo del programa se desplazó hasta una famosa sala de Madrid, donde Cristian festejó acompañado únicamente por su madre, Maite Galdeano, y un par de amigos íntimos.

“Celebrar mi cumpleaños con los que están y ya está”, confesó Cristian ante las cámaras, dejando claro que su hermana Sofía no lo felicitó. “La echo de menos, es mi hermana y siempre va a estar ahí, pero no me ha felicitado”, añadió, visiblemente afectado.

“Sofía, eres una milloneti”

Sin embargo, la gran protagonista de la noche fue Maite Galdeano, que volvió a demostrar que no tiene pelos en la lengua. La madre de la ganadora de ‘Supervivientes’ aprovechó la ocasión para lanzar un demoledor mensaje a su hija Sofía, con la ironía que la caracteriza:

“Sofía, te has convertido en una milloneti, pero ahora te vas a tener que comprar una madre en Internet. ¡Cómprate una madre en Amazon!”.

Un mensaje también para Kiko Jiménez

Pero Maite no se quedó ahí y arremetió también contra Kiko Jiménez, actual pareja de Sofía: “La ha dejado sin nadie. Ni familia, ni amigos, ni amigas. Nada. Sola para él. Qué injusto eres, pero se te caerá, las cuatro patas, alguna te cojeará y tambalearás”, dijo con contundencia.

Maite, entre la rabia y la tristeza, reconoció ante las cámaras: “Desconozco a mi hija en este momento. Era mi prioridad, pero ahora te van a dar por saco. Que te busques una madre en Amazon”.

El plató de ‘El tiempo justo’ reacciona

De vuelta en el plató, los colaboradores debatieron sobre las duras declaraciones. Miguel Frigenti apuntó que Mayte “vuelve a tener guerra con su hija porque es la única forma que tiene de volver a la tele”.

“Cristian está dolido porque ha estado acostumbrado a vivir del cuento, a depender de su hermana. Cuando Sofía les ha cortado el grifo, han tenido que volver a hablar de ella para salir en televisión”, continuaba el colaborador.