Miguel Salazar Madrid, 17 OCT 2025 - 17:50h.

El origen de la disputa que les enfrentaría previo a la muerte del empresario estaría en el martimonio con la influencer, según 'Informalia'

El teléfono del hijo de Isak Andic, clave para investigar el homicidio: llamadas, borrado de fotos y dos declaraciones diferentes

Compartir







Los Mossos d'Esquadra se plantearon desde el minuto uno del fallecimiento del dueño de Mango, Isak Andic, que su muerte había sido extraña por diversas cirunstancias. Se cuestionaron que una persona con tanta agilidad -dio la vuelta al mundo en velero hasta en dos ocasiones- cayese precipitado por una zona, en las cuevas de Salnitre de Collbató, que conoce bastante bien.

Pero a ello se une una "disputa" previa. Entre padre e hijo existía cierto "malestar" que iban a tratar de solucionar aquél fatídico día de diciembre en el que falleció el hombre más rico de Cataluña, según desvela el tabloide digital 'Informalia'.

Andic acudió a un abogado antes de la boda de su hijo

"Tres meses antes" de que muriese Andic, el empresario habría encargado a un conocido abogado de Barcelona especializado en divorcios que liderara un "acuerdo prenupcial" para "blindar los bienes" de su hijo antes de casarse con la influencer Paula Nata, tal y como especifican dichas fuentes. Esto provocaría un distanciamiento en la familia.

Pese a que se casaron por lo civil en una ceremonia íntima Jonathan Andik y la creadora de contennido -que cuenta con más de 100.000 seguidores en redes sociales-, su gran evento preparado para mayo de 2025 tuvo que ser "cancelado" por el duelo al que se estaban enfrentando en la familia.

Aguilar relata en 'El tiempo justo' que todas las partes implicadas en la herencia "eran conocedoras" de la cantidad a la que accedían en el testamento. "Fuentes familiares nos cuentan que había habido un problema muy concreto en esta boda y que Isak no quería que se realizase", informa el periodista.

Uno de los herederos del millonario patrimonio de Isak Andic no estaba de acuerdo con el testamento. Este no era otro que Estefanía Knuth, la expareja del empresario. "Ella dice que merece 70 millones más de lo que ha obtenido", comparte Ruiz.