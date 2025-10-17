La influencer negó rotundamente haber encargado un ritual de santería por 7.000 euros para enamorar al exportero y se enfrentó en directo al colaborador

La reflexión de Joaquín Prat tras las imágenes del baile viral de Gabriel Rufián y Esther Expósito: “Demuestra que…”

Compartir







Claudia Bavel se sentaba en el plató de ‘El tiempo justo’ dispuesta a aclarar las acusaciones que la señalan como morosa y como responsable de haber encargado un “amarre” a Iker Casillas a través de un santero.

La creadora de contenido, visiblemente molesta aunque entre risas, comenzó su intervención dejando clara su postura: “Entiendo que te hace tanta gracia porque es todo falso”, lanzó mirando directamente a Miguel Frigenti.

“Si tuviera que pagar por un amarre, no sería él”

Bavel ironizó sobre la surrealista historia que la relaciona con un supuesto ritual amoroso hacia el exguardameta del Real Madrid: “Yo, si tuviera que pagar por un amarre, no sería él”, aseguró entre risas.

La influencer negó haber encargado ningún ritual: “No he hecho ningún encargo a ningún santero. Primero, porque ni siquiera pone bien mi nombre. Y segundo, porque el total no son 7.000 euros como dice, son más de 8.000, y ni siquiera sabe sumar”, explicó.

También restó importancia a las supuestas conversaciones que el programa mostró: “Eso de ‘quiero alejar a otras chicas de él’ o ‘vamos a tener hijos’ es completamente falso. Yo soy una persona abierta, no necesito amarrar a nadie. Hay gente que quiere estar conmigo sin hacer brujería”, añadió con ironía.

Miguel Frigenti defiende su información

Miguel Frigenti, por su parte, defendió la veracidad de los datos aportados por el supuesto santero y recordó que el vídeo que él mismo entregó a la redacción mostraba el número de teléfono de Claudia.

“En el vídeo se ve perfectamente cómo es tu número. No aparece tu nombre, pero sí el número. Además, el santero me contactó antes de que el programa te avisara, diciéndome que tú le estabas llamando. Eso demuestra que sabías que la historia iba a salir”, argumentó el colaborador.

El periodista también reveló que el brujo habría dicho sentirse “amenazado” por la influencer: “Me pidió que no siguiéramos con el tema porque decía que le habías amenazado con acciones legales”, añadió Frigenti.

Claudia Bavel mantuvo el tono desafiante durante toda su intervención y respondió con contundencia a las insinuaciones sobre la deuda pendiente con el supuesto santero: “En un día facturo lo que este señor me está pidiendo. No tiene sentido que me invente una historia así. Además, me mandaron capturas de que está hablando con gente de mi entorno”, dijo.

La creadora también apuntó a que podría haber alguien detrás de la filtración: “Creo que detrás de todo esto están Eliana y Juliana, las amigas de Iker. Me mandan amenazas desde perfiles falsos, a mí y a otros. Una de ellas incluso ha subido fotos de Iker durmiendo a su estado de WhatsApp”, afirmó.