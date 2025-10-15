Celia Molina 15 OCT 2025 - 15:57h.

La cantante ha publicado una partitura en su cuenta de Substack y sus fans se han puesto a tocarla con sus instrumentos

A la espera de que salga su cuarto y esperadísimo disco, Rosalía sigue dejando misteriosos mensajes en las redes sociales, que han disparado la euforia y las teorías especulativas de sus fans. Primero, la cantante cambió su foto de perfil en Instagram donde, hasta hace muy poco, seguía manteniendo la imagen de la portada de su disco 'Motomami'. En su lugar, puso la fotografía de un haz de luz, que podría tener todo que ver con el título de su nuevo álbum: LUX (que en latín significa luz).

En una entrada que publicó antes de cerrar su cuenta de X - para pasar a usar Substack, una plataforma de pago donde los artistas dan la última hora sobre sus creaciones - escribió la frase LUX=LOVE, por lo que, en conjunto, sus fans dedujeron que así se llamaría su cuarto trabajo. Un idea reforzada por el hecho de que la cantante ha registrado la palabra LUX como marca musical, igual que hizo con 'Motomami' poco antes de presentar el disco al mundo.

La partitura de una melodía llamada Berghain

Ahora, ha publicado en Substack la partitura de una melodía llamada Berghain, inspirada en el famoso club de electrónica de Berlín, lo que hace pensar que la artista catalana dará un giro a su estilo musical con la salida de su nuevo proyecto. En el fondo de la imagen puede verse también un símbolo parecido al de la paz, algo con lo que Rosalía podría estar haciendo alusión al conflicto armado entre Israel y Palestina, tras ser criticada por el diseñado Miguel Adrover por no haberse pronunciado al respecto.

Aunque no sabe la fecha exacta en la que su nuevo disco verá la luz, la plaza de Callao ya ha levantado motores colocando un gigantesco cartel en la fachada de sus cines con la misma partitura que compartió Rosalía. Ávidos de su música, sus fieles seguidores han analizado meticulosamente la melodía y se han puesto a interpretarla en sus distintos instrumentos, como el piano o el violín. También han llenado su última publicación (un carrusel de fotografías de su paso por Polonia) de la palabra 'Lux' y de mensajes de agradecimiento por ir ofreciendo pistas de lo que deviene. Una muestra clara de lo bien que se le da a Rosalía la promoción de sus discos.

Después de invitar a sus fans a visitar su enlace de Substack, la autora de 'Malamente' también ha dedicado un momento a lamentar la muerte de Michael D'Angelo Archer, conocido mundialmente como D'Angelo, que falleció el pasado 14 de octubre tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas. Rosalía ha publicado una foto suya, junto al icono de un corazón roto, como forma de expresar su tristeza por la pérdida de un compañero que fue un pionero del neo-soul.