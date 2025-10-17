El actor ha sido reconocido en la gala benéfica Elle x Hope por su lucha y su testimonio tras su diagnóstico de leucemia

Sergio Peris-Mencheta narra por primera vez su experiencia con la leucemia: "Perdí 25 kilos, solo quería dormir"

Compartir







Estos últimos años no han sido nada fáciles para Sergio Peris-Mencheta. En enero de 2024, el actor hizo pública una noticia que le cambió la vida: su diagnóstico de leucemia. Desde ese momento, su realidad quedó marcada por los tratamientos, la quimioterapia y un trasplante de médula ósea donado por su hermano.

Peris-Mencheta ha compartido su proceso en las redes sociales, sincerándose sobre su fragilidad corporal, sobre los efectos secundarios, sobre los días en que apenas tenía fuerzas, sobre la publicación de sus memorias y también sobre el apoyo de sus seres queridos. Los análisis indican que la leucemia ha remitido, aunque todavía convive con las secuelas. Y ahora, visiblemente con mejor aspecto, el director de teatro ha sido reconocido con un premio por su "valentía".

Durante la V edición de la gala benéfica Elle x Hope, Sergio ha sido homenajeado con un obsequio en la categoría 'Valentía'. En el evento, celebrado este pasado jueves con la presencia de rostros conocidos como Eva González o Carola Baleztena, han sido reconocidos quienes han destacado por su lucha, su testimonio o su contribución social.

El premio a Peris-Mencheta simboliza precisamente ese viaje personal de recuperación, transformación y resistencia.

Su discurso

Al recibir el galardón de manos de su mujer, Marta Solaz, el actor ha pronunciado su discurso visiblemente emocionado, señalando: "Creo que todo empieza, en mi caso, por quererse a uno mismo para poder tener esperanza, que es el nombre del hospital en el que me trataron, City of Hope. Yo no me he querido nada. He pasado por encima de mí, y como no me quería a mí, no sabía querer a los que me rodeaban", ha comenzado con la voz entrecortada.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El actor confiesa que "a nadie le recomiendo que pase por un cáncer, pero yo no me cambio por el Sergio de antes".

Asimismo, ha querido dedicar su galardón a "todos los enfermos", pero sobre todo "a los enfermeros que son los que de verdad luchan, a las asociaciones, a los acompañantes, a los médicos, a la investigación... Los que estamos ahí no tenemos espada ya". Y ha sentenciado, tras protagonizar un beso junto a su esposa: "Muchas gracias. Le va a encantar a mis hijos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Su situación actual tras la leucemia

Antes de subir al escenario y recoger el premio, Sergio, quien también fue condecorado con la Orden del Mérito Civil por el rey Felipe VI el pasado mes de agosto, explicó ante los medios allí presentes cómo se encuentra y cuál es su estado de salud.

"Físicamente si tú sintieras todas las cosas que estoy sintiendo ahora mismo en el cuerpo, pinchazo en los pies, neuropatía, me duelen las manos, tengo un poco de nauseas... no habrías salido de casa. Lo que pasas es que llevo así tantos meses que convivo con ello y soy capaz de sonreír y de estar bien. Hay muchos efectos secundarios que van desapareciendo", ha aseverado a las cámaras de Europa Press.

En cuanto a cómo ha aceptado su enfermedad, reconocía: "No te queda otra, que para mí la palabra es aceptar, aceptar que me toca esto y que tampoco estoy esperando ansiosamente que deje de ser así".

Para su mujer, quien ha estado a su lado durante todo el arduo proceso, solo tiene palabras de cariño: "Somos un equipo y creo que lo somos más que nunca, estos tres años de viaje nos han unido más. Yo me he puesto más en el amor, que al final es lo que uno descubre que se ha estado perdiendo, en lo relacional, en el día a día, en el momento a momento, en no preocuparme tanto", sentenciaba.