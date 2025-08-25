Este reconocimiento llega por su labor como actor y director de teatro y más de un año después de su trasplante de médula

Sergio Peris-Mencheta revela los efectos secundarios de su tratamiento contra la leucemia: "He tenido vacíos de memoria"

Sergio Peris-Mencheta, actor y director de teatro español, ha sido condecorado con la Orden del Mérito Civil por el rey Felipe VI en una ceremonia celebrada en Los Ángeles. El reconocimiento llega aproximadamente un año después de haber superado un trasplante de médula tras el diagnóstico de leucemia.

La ceremonia tuvo lugar el pasado sábado por la noche en North Hollywood, en la residencia de un amigo del actor. Fue allí donde se hizo entrega de la Orden del Mérito Civil, una distinción ligada al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, destinada a reconocer servicios relevantes al Estado o méritos civiles.

En el caso de Peris-Mencheta, la medalla llega por su labor como actor y director de teatro, así como por ser un "ejemplo humano" durante su enfermedad, tal y como recalcó el cónsul español en Los Ángeles, Gerardo Fueyo, y ha recogido 'El Mundo'.

"He aprendido a callar al papá interior que me decía que no es suficiente, no está bien, no vales, no cantes, no pintes, no bailes, no sabes hacerlo, estudia, sacrifícate... una serie de mantras. He superado esa sensación del no merecimiento constante", ha aseverado a dicho medio.

El intérprete ha confesado en sus redes sociales que se siente "abrumado" por este "regalo". "No sé muy bien ni qué decir. Me pilla fuera de juego totalmente. No sabía ni de la existencia de estas condecoraciones", ha explicado.

También ha querido dar las gracias a quienes le han acompañado durante todo este difícil proceso. "Va por todos los que están en la lucha de este oficio nuestro tan particular. Va por todos los que están atravesando un proceso curativo. Va por la Sanidad Pública española. Va por mis amigos, familia elegida de Madrid y de LA. Va por Barco Pirata, mi salón de juegos. Va por Paparotti y Mamushka -sus padres-. Va por mi hermanito querido. Va por Marta Solaz, mi compañera, mi chamana, mi musa", ha concluido.

El proceso de la enfermedad

En enero de 2024, Peris-Mencheta comunicó públicamente su diagnóstico de cáncer que lo llevó, en mayo de ese mismo año, a someterse a un trasplante de médula. La intervención, posible gracias a la generosidad de su hermano Yonyon como donante, tuvo lugar en el hospital City of Hope en California.

Tras el trasplante, el actor compartió sin filtros la crudeza del proceso: "Mudo perdido, diarreico, con una llaga en la boca, dolor de huesos, de cabeza, seis días con alimentación por vía...", señaló entonces. Pero siguió al pie del cañón: dirigió la obra '14.4' desde la cama del hospital y escribió el libro '730 días. La enfermedad como espejo del tiempo', que publicó el pasado mes de mayo.

Tal y como reveló a la web de Informativos Telecinco el pasado mes de junio, "hasta los 10 años no te dan por liberado de la espada de Damocles, y me encuentro lidiando con efectos secundarios, con un avance muy poco a poco, con las manos hinchadas, náuseas, los pies y las rodillas se me hinchan... todas las articulaciones dan guerra. Por suerte, la cabeza más o menos va funcionando".