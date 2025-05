Informativos Telecinco ha entrevistado al actor por el lanzamiento de su libro '730 días' en el que se sincera sobre su leucemia

Sergio Peris-Mencheta narra por primera vez su experiencia con la leucemia: "Perdí 25 kilos, solo quería dormir"

Sergio Peris-Mencheta cumple '730 días' desde que la peor noticia de su vida cambió por completo su forma de vivir y de ver la muerte. El día en el que le diagnosticaron leucemia.

Ahora, justo un año después de someterse a un trasplante de médula ósea, el actor se ha abierto en canal sobre su enfermedad en su libro, publicado este miércoles 28 de mayo bajo el sello de Planeta y que, curiosamente, titula '730 días'. Por ello, Informativos Telecinco ha entrevistado al director de teatro, tal y como informa Ruth Méndez en el vídeo.

"De repente encontrarme cómo me he encontrado... Te lleva a la casilla de salida", asevera a este medio Peris-Mencheta, que ha dedicado toda su vida a la actuación.

Pese a su enfermedad, el actor y director ha intentado seguir con sus proyectos de teatro en España, aunque fuera a distancia, desde Los Ángeles, donde ha estado recibiendo tratamiento. El mismo día del trasplante, llegó a despedirse de cientos de seres queridos por lo que pudiera pasar.

El español recalca en su libro que no es el primer miembro de su familia que sufre esta enfermedad. Su padre y su abuelo murieron de leucemia. "Tengo una especie de sentimiento de culpa, como si dependiese de ti enfermar", se ha lamentado.

En su obra, Sergio Peris-Mencheta rinde homenaje a los suyos. A su pareja, Marta Solaz, a sus hijos, Río y Olmo, a su hermano Yonyón -su donante-, y a sus padres, que han sido su apoyo y pilar fundamental en esta dificilísima etapa.

Tal y como explica en el libro, la transfusión duró nueve horas y, tras ella, llegaron los meses de recuperarse. Aunque no ha sido fácil. "Estoy hinchado como una pelota. Todo pesa. No tengo hambre. No puedo dormir. De pronto, náuseas. Me incorporo rápido buscando una bolsa. Viene un retortijón. Todo a la vez", rememora.

El cáncer de Mencheta todavía no está en remisión, pero pretende que con su relato "no pretendo explicar qué es vivir una enfermedad como la que yo he vivido, ni dar consejos para llevarla mejor, ni mucho menos para superarla. De hecho, todavía no estoy en remisión y todo es posible", aclara.