Una de las parejas mejor puntuadas por el jurado de ‘Bailando con las estrellas’, es la compuesta por Jorge González y Gemma Domínguez García. La bailarina, desconocida en el mundo de la televisión, hasta ahora, lleva el baile en el corazón desde muy pequeña y ahora triunfa en competiciones de bailes de salón por todo el mundo junto a otro de los maestros de ‘Bailando con las estrellas’, Edgar Sztuce.

La bailarina de origen valenciano es una joven muy familiar, junto a sus dos hermanos, sus padres y su abuela, pasa grandes momentos en familia, viaja y comparte todo lo bueno y lo malo de la vida. Lo mismo ocurre con su novia, con la que además comparte su pasión por el baile, por el mar y sentir la arena de la playa en los pies.

La valenciana de 26 años terminaba la carrera de Farmacia el pasado verano, convirtiéndose así en farmacéutica de manera oficial tras muchos años de duro estudio, noches sin dormir y nervios previos a los exámenes. La joven ya trabaja en una de las farmacias de Valencia, ciudad en la que reside.

Bailarina de corazón

Gemma lleva el baile en la sangre desde bien pequeña, momento en el que descubrió que se quería dedicar a ello en cuerpo y alma. “Muy feliz de poder vivir esta experiencia rodeada de un equipazo de personas, que son realmente, lo mejor que tiene este programa”, aseguraba recientemente en sus redes sociales.

Su participación en el programa es solo el resultado de una carrera de bailarina profesional excelente. Muchas han sido sus parejas de baile desde que empezara a competir, pero junto a Edgar Sztuce ha llegado a lo más alto. Además de sus nueve títulos de campeones de España, es miembro del equipo nacional del equipo de baile deportivo. La pareja fue premiada en los International y World Opens y tienen un 2º puesto en el Mundial de Portugal y 25º en el ranking mundial. Además, en 2020 se proclamaron campeones absolutos de baile deportivo en las modalidades "10 bailes y estándar".

Gemma es especialista en categoría estándar y cuenta con una amplia formación y tiene muy claro que el baile deportivo es un estilo de vida.

Farmacéutica de profesión

Gemma Domínguez es que combina su carrera artística con su formación profesional como farmacéutica, “Gemma es la cuarta generación de farmacéuticos en su familia, una tradición que continúa con mucha ilusión y compromiso. Es una persona alegre, con una energía increíble, siempre dispuesta a ayudar y con muchas ganas de seguir aprendiendo y formándose día a día para ofrecer lo mejor a todos vosotros”, así la presentaban en las redes sociales de la farmacia en la que trabaja el pasado verano.

Tras años de estudio llenos de dudas, esfuerzo, noches sin dormir, cansancio y también de momentos en los que quiso rendirse, la bailarina se convertía oficialmente farmacéutica el pasado verano. “Hoy cierro una de las etapas más importantes de mi vida”, aseguraba el pasado mes de junio en la ceremonia de graduación de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia.

Familiar y enamorada

La maestra de baile de Jorge González tiene muy claro que sin los suyos nunca hubiera conseguido todo lo que tiene hoy en la vida. Sus padres son su mayor apoyo junto a su abuela la yaya Yoli, su persona favorita.

Su hermano, se casaba recientemente y ella era la encargada de hacer uno discursos más emotivos del enlace. De pie frente al novio y a los invitados aseguraba “aunque nunca te lo haya dicho, me gustaría que supieras que eres mi mayor ejemplo de superación, de motivación y de luchar por algo hasta conseguirlo. Y aunque nunca te lo haya dicho, admiro tanto a la persona en la que te has convertido… Te admiro por tus valores como persona, te admiro como hombre y como futuro compañero de vida de Alicia”.

Para su hermana pequeña, Lina, también hay palabras de cariño en muchas de sus fotos de redes sociales, al igual que para sus padres, por que para ella la familia es lo primero.

La bailarina comparte vida junto a la también bailarina Deborah Luna, su media naranja, y con la que no solo comparte su pasión por el baile, el deporte, la familia y los viajes, también las ganas de vivir al máximo. “Me siento feliz y afortunada de que la vida nos pusiera en el mismo camino, de ser juntas el mejor equipo que podría soñar, de poder vivirlo todo a tu lado, de ser yo quien mire esos ojos azules, de ser todo lo que me gusta en una persona”, felicitaba a su pareja por su cumpleaños.

Toda una declaración de amor que deja claro que está totalmente enamorada.