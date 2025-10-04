Ana Carrillo 04 OCT 2025 - 12:00h.

Jorge González es uno de los concursantes a los que el jurado de 'Bailando con las estrellas' mejor puntúa y valora por sus dotes para el baile. Antes de participar en el programa de Telecinco, ya había demostrado aptitudes para el baile porque llevaba una extensa trayectoria como artista desde que participase en 'Operación Triunfo' en 2005, que hizo que dejase de ser vendedor ambulante y le permitió iniciar una carrera en la música y, años más tarde, integrarse en una de las primeras ediciones de 'Los Gipsy Kings', donde participó junto a la que era su mujer, Arabia Fernández Heredia.

Jorge y Arabia mostraron cómo era su vida como padres de dos hijos, Aday y Naray. En el reality, ella explicó que le gustaría ser bloguera y parecerse a Paula Echevarría, por lo que se abrió un canal de YouTube allá por 2017 en el que contó que su vida era "muy normal" y que sus días consistían en cuidar a sus hijos y encargarse de las tareas del hogar.

También reveló que no era celosa y que llevaba bien pasar muchos días separada físicamente de su marido cuando él se iba a dar conciertos por toda España, ya que confía en su relación y estaban constantemente en contacto gracias a la posibilidad de hacer videollamadas. Pero todas esas confesiones y esa etapa como bloguera cesaron cuando en 2018 se separó del concursante de 'Bailando con las estrellas'.

¿Cómo se conocieron?

Se separaron después de trece años juntos porque se conocieron en 2004 cuando Arabia tenía 15 años y lo vio en su iglesia de Villacañas, a la que Jorge acudió a tocar el piano. Se 'pidieron' - rito que formaliza los noviazgos en la comunidad gitana - ese mismo año y esperaron cuatro años para casarse. Su primer hijo nació dos años después de su boda.

Su separación

En 2018, dos años después de mostrar su vida familiar en 'Los Gipsy Kings', se anunció su separación y estuvieron durante varias semanas en el foco mediático. Arabia le dedicó unas duras palabras a su exmarido, pero actualmente ninguno de los dos habla de su vida sentimental en sus redes sociales: él se centra en sus proyectos profesionales y ella comparte fotos con sus hijos, sus amigas y en las playas de Cádiz.

Su vida actual

Ahora Arabia, que tiene 36 años, ya no hace blogs en YouTube, pero sigue teniendo activa su cuenta de Instagram, donde no hay ni rastro de su ex, que en cambio sí que conserva en su perfil imágenes de su vida en común.

En la bio de la mencionada red social, Arabia se define como la "mamá de dos preciosos bebés" - que ahora tienen 14 y 11 años - y añade la siguiente frase: "Regálame unos segundos y te cambio la vida entera".