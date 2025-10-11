Matías Roure ha estado vinculado con el mundo de la noche y el deporte antes de llegar a la barra de 'First Dates'

Así es Sara Orriols, la pareja de baile de Matías Roure en 'Bailando con las estrellas'

Compartir







Matías Roure, concursante de ‘Bailando con las estrellas’, es uno de los rostros más conocidos del mítico programa de citas ‘First Dates’. El argentino se ha metido en el bolsillo, desde hace cerca de nueve años, al público y a muchos de los solteros que pasan por el programa. Desde que empezó en el programa ha preparados cócteles, servido refrescos, cervezas y vinos a diestro y siniestro como “barman del programa”, algo que lleva haciendo muchos años.

El argentino ha alcanzado la fama en España gracias a ‘First Dates’, labor que compagina con otros trabajos como entrenador personal, modelo, actor, influencer y ahora bailarín gracias al nuevo programa en el que participa. El camarero no siempre ha tenido claro qué hacer con su vida y antes de llegar a España tuvo varios trabajos relacionados con el mundo de la noche.

Llegó a España hace 17 años con el objetivo de labrarse un futuro prometedor, empezando en la puerta de una discoteca, como barman y como gogó hasta le surgió la oportunidad de ponerse tras la barra de programa de citas, algo que compagino al principio con su faceta de entrenador personal.

Puerta de discoteca y camarero en Argentina

Nació en Córdoba, Argentina, donde vivió hasta que decidió poner tierra de por medio y probar suerte en España. Con tan solo 18 años decidió que ya era hora de trabajar y empezó a hacerlo en el mundo de la noche como portero de discoteca. “Empecé en la noche con 18 años, en Argentina, de portero de discoteca, en la Ciudad Universitaria de Córdoba. Luego vine a España y también trabajé de seguridad y de relaciones públicas. Y hace cinco o seis años, cuando llegué a Madrid, empecé con lo de camarero y barman”, aseguraba el argentino en una entrevista en ‘El Periódico’ cuando empezó en la televisión.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Hace casi 18 años que el camarero tomó una de las decisiones más difíciles de su vida, dejar su país e instalarse en Alicante donde tenía tíos y estuvo seis años: “Me costó mucho ese cambio en mi vida. Imagínate, tenía 21 años, la edad en que tienes los amigos del instituto, sales de fiesta y las preocupaciones son mínimas. Con esa edad ves que tienes que dejar todo eso atrás y empezar una página en blanco. Me costó mucho, tuve días muy duros. Pero como yo siempre digo: mientras más difíciles son las decisiones, al final, con constancia y con trabajo, el premio es de la misma magnitud”

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Sus comienzos en la publicidad y en el deporte

Tras seis años en Alicante, tomó la decisión de instalarse en Madrid y probar suerte en agencias de publicidad e imagen como modelo. Aunque seguía trabajando detrás de las barras de las discotecas más famosas de la capital, hacía sus primeros castings: “Cuando me vine a Madrid, me presenté en varias agencias de publicidad, de imagen y de modelos. Me dedicaba a la noche, pero, los dos o tres primeros años, iba haciendo 'castings', eventos y publicidad. Luego lo dejé un poco de lado porque me dediqué más a formarme, montarme bien lo de entrenador personal".

"Hace seis años había cinco o seis al día, y a los tres años, cinco o seis a la semana. En aquellos principios, en uno de los 'castings' conocí a un chico argentino y le caí bien. Seguimos en contacto por Facebook, coincidí con él en alguna fiesta cuando estaba de coctelero… Y cuando se enteró de que buscaban a alguien para 'First dates', le pasó mi contacto a la directora", aseguraba.

Durante años estuvieron poniéndose en contacto con él desde realities como 'Quién quiere casarse con mi hijo, 'Adán y Eva', 'Mujeres y hombres y viceversa’, pero nunca estuvieron en su punto de mira. “No me veía ni me interesaba. En cambio, 'First dates' lo vi tan transparente, tan blanco, tan sano… Aparte, en la barra puedo ser yo y, para mí, eso es lo más importante”, asegura el camarero.

También ha sido entrenador personal. El cuidado físico y el asesoramiento en nutrición son una de sus grandes pasiones. "Es un poco mi faceta más desconocida. Entreno, hago mis ejercicios porque es mi cable a tierra, es lo que me ayuda a desconectar, a desvincularme de la realidad y disfrutar como un niño", ha afirmado en varias ocasiones.

‘First Dates’: su gran oportunidad

Ya han pasado muchos años desde que Matias Roure, concursante de ‘Bailando con las Estrellas’, se presentara al casting del programa de su vida. “Ya lo dije una vez y hoy lo repito, trabajar para el amor no es trabajar. Cada día que voy a grabar, tengo la oportunidad de crecer, voy a conocer personas que creen en el amor aunque no vean nada. Para mí, auténticos maestros”, aseguraba en 2022 sobre su trabajo.

Cuando el argentino se presentó al casting, no estaba en su mejor momento: “Yo estaba escondido en una cueva. No sé ni dónde estaba. Hacía mis cosas. Entrenador personal, también he hecho desfiles y cosas de moda. Trabajé en la noche muchos años”, explicaba en el programa ‘Fiesta’, recientemente. “Me salió esto como una carambola de esas partidas de billar que te sale una vez en la vida y ahí estoy. Yo creo que por algo me salió, sino no estaría ahí. Y yo creo que es un programa que es un regalo cada día, no sólo por la diversión sino por lo que nos enseña la gente”, sentenciaba.