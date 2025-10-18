Alberto Herrera y Blanca Llandres se han dado el 'sí, quiero' en la iglesia de Santo Domingo de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz

Carlos Herrera, Mariló Montero, Rocío Crusset o Lourdes Montes han sido algunos de los invitados que han acudido a la boda

Sanlúcar de BarramedaLa Iglesia de Santo Domingo de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, ha acogido este sábado 18 de octubre la esperada boda entre Alberto Herrera y Blanca Llandres. La pareja que cumplía con la tradición y celebraba su pedida de mano en compañía de sus respectivas familias a 15 días de convertirse en marido y mujer, por fin ha podido darse el 'sí, quiero'.

Un mes después de anunciar a través de sus redes sociales que están esperando su primer hijo -que todo apunta a que será un varón, como ha revelado emocionado el locutor radiofónico- la pareja citaba a todos sus familiares y amigos en la localidad gaditana donde decidían casarse.

La llegada de los novios y de los invitados a la iglesia sanluqueña

Acompañado de su madre, Mariló Montero, el locutor radiofónico llegaba entre vítores y aplausos a la iglesia sanluqueña. Con un traje azul marino a juego con su corbata, el novio llegaba feliz y visiblemente nervioso a este día tan especial.

Agarrándole del brazo y trasmitiéndole tranquilidad y serenidad, Mariló Montero lucía un vestido en tonos azules y aguamarina de raso que resaltaba su tono de piel.

Por su parte, Carlos Herrera llegaba de la mano junto a Pepa Gea que había escogido un vestido de color rosa que adornaba con unas plumas que daban un toque divertido y casual al estilismo de la pareja del locutor de radio. Rocío Crusset, hermana del novio, optaba por un vestido amarillo que resaltaba su figura y, además, presumía de larga melena con su cabello suelto.

Blanca Llandres y su sorprendente vestido

Pocos minutos después de la llegada de todos los invitados llegaba la novia. Con un gran velo y una gran cola en su vestido, Blanca Llandres llegaba agarrada de su padrino y sujetaba su ramo de flores en tonos violetas.

Sin lugar a dudas, el detalle de su largo velo y de la larga cola del vestido, han dejado completamente sorprendidos a los asistentes y al público que se congregaba en las puertas de la iglesia de Sanlúcar de Barrameda.

Tras dos años de discreta relación, Alberto Herrera y Blanca Llandres Parejo sorprendían el pasado 6 de septiembre compartiendo a través de sus redes sociales la mejor de las noticias: ¡Están esperando su primer hijo! "El mayor regalo que nos ha hecho la vida" revelaba emocionada la prima de Lourdes Montes junto a varias ecografías de su bebé y un carrusel de imágenes presumiendo de su incipiente barriguita premamá derrochando felicidad junto a su prometido.

"Estamos super felices, muy contentos, un regalo que la verdad no me esperaba justamente en este momento, pero sueño ya todos los días con verle la cara a mi hijo" confesaba Alberto Herrera a Europa Press, reconociendo que aunque se les ha juntado su boda con la llegada de su bebé "con buen gobierno vamos a lograr hacerlo todo como Dios manda".

Respecto al sexo del que será su primer hijo, Alberto confesaba que aunque aun es pronto, "en la semana 12 nos han dado un 80% de que va a ser un varón, así que tiene pinta de que va a ser un niño". "Pero vamos, que viniese lo que viniese vamos a estar felices. También tengo la experiencia de amigos a los que le han dicho que era niño y luego ha sido niña, sé que es más frecuente al contrario, pero bueno, de momento no hemos comprado ropa ni nada, o sea que..." confiesa, afirmando que ya tendrán tiempo más adelante, después de convertirse en marido y mujer.

Derrochando simpatía, el locutor radiofónico también se sinceraba sobre cómo reaccionaron sus padres cuando Blanca y él les contaron que iban a ser abuelos. "Fíjate que uno de los miedos de mi padre era que no le hiciésemos abuelo, porque quizás estábamos tardando un poco más de lo común o de lo corriente. Y está feliz. Está feliz de poder tener un nieto al que llevarle a enseñarle la Semana Santa, El Rocío, las cosas, la radio, en fin, sus cosas" ha desvelado. "Bueno, y mi madre también, encantada, alucinada con todos los cambios que estamos viviendo, pero muy feliz", expresaba.