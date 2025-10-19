Fiesta 19 OCT 2025 - 18:36h.

Amor Romeira asegura que Guillermo ha solapado hasta cuatro relaciones: ¿Ha engañado a Irene Rosales?

Amor Romeira advierte a Irene Rosales sobre Guillermo, su nuevo novio: "No es consciente de con quién está"

Compartir







Esta semana se han publicado las primeras imágenes de Irene Rosales junto a Guillermo, su nuevo novio. Desde entonces, mucho se ha hablado y muchos quienes han reaccionado a la confirmación de esta nueva relación. En medio de este revuelo por conocer más detalles sobre este hombre, Amor Romeira da un paso al frente y destapa todo lo que sabe sobre el nuevo amor de Irene... y no trae buena noticias, precisamente, pues le recomienda que huya de esa relación.

La noticia de esta nueva relación en la vida de Irene Rosales ha causado cierto impacto en el mundo del corazón. Muchos estaban pendientes de la primera reacción de Kiko Rivera y hasta las Mellis se han pronunciado para arremeter contra la exnuera de Isabel Pantoja. Lo cierto es que se conoce poco de Guillermo, pues Irene quiere que se mantenga en el anonimato. Pero esto podría cambiar a raíz de toda la información que está saliendo sobre él.

La doble vida de Guillermo: ¿Ha salido con Irene Rosales teniendo novia?

'Fiesta' publica la que sería la primera imagen que se les tomó a Guillermo e Irene juntos, pero lo importante es el contexto de esta fotografía, pues la habría recibido, en su día, Marta, la que era novia de Guillermo. "Tiene un contexto que es lo alarmante, cómo sucede. En esta foto, tomada el 18 de septiembre de este año, él estaba con una chica, estaba con Marta y estando con ella, a Marta le llega esta foto y le dicen 'mira a tu novio con esta chica'. No le cuadra esa supuesta amistad de Irene con Guillermo y cortan", detalla la colaboradora de 'Fiesta'.

PUEDE INTERESARTE Guillermo, el nuevo novio de Irene Rosales aclara un dato importante tras confirmarse su relación

El resto de colaboradores se pronuncia y, entre todos, van aportando nuevos datos: el entorno de Irene Rosales asegura que Guillermo y ella se conocieron desde el mes de marzo, ya tenían contacto por aquel entonces, aunque no se puede precisar si ya comenzaron una relación de noviazgo (se habla más de amistad). En este punto, Amor decide darle un consejo a Irene: "Huye. Guillermo ha solapado no solo dos relaciones, sino tres relaciones. Cuando una se creía la protagonista, aparecía otra. Cuando la otra se sentía protagonista, aparecía Irene".

Después, Amor añade que habría una cuarta mujer con la que Guillermo habría solapado relaciones, según las informaciones de la colaboradora. Asegura que aún está casado y que, cuando Irene Rosales estuvo como invitada en 'Bailando con las estrellas', hace tan solo dos semanas, Guillermo le habría pedido a Marta volver. Por su parte, Raquel Bollo dice que Irene sabe de la vida de Guillermo, que ellos comenzaron su relación en el mes de agosto y que con Marta mantuvo más un rollete que una relación, pues se mantuvo durante un mes o mes y medio.

Llegados a este punto, Luis Rollán tiene algo que añadir, pues conoce a gente que está unida a Irene Rosales y lo cierto es que sus palabras son muy reveladoras, tal y como interpreta Emma García: "Irene no está siendo engañada y Guillermo no ha hecho nada malo". Y es que este mensaje es tan revelador porque lo habría escrito la propia Irene a Luis, tal y como se le escapa a Amor. ¿Era conocedora Irene de las idas y venidas de Guillermo y lo aceptaba? ¿O quizás es que no eran relaciones serias? Los colaboradores de 'Fiesta' debaten sobre todas estas cuestiones desde el plató del programa.