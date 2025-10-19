Fiesta 19 OCT 2025 - 18:05h.

'Fiesta' ha tenido acceso al menú de la boda de la que todos hablan, la de Stella del Carmen Banderas y Álex Gruszynski

Primeras imágenes del interior de la boda de Stella del Carmen y Álex Gruszynski: así fue la fiesta

Hubo lágrimas, brindis con la prensa, estrellas de Hollywood y también muchas medidas de seguridad. Antonio Banderas y Melanie Griffith disfrutaron este sábado uno de los días más especiales de su vida al asistir a la boda de su hija Stella del Carmen.

En unas declaraciones hechas por parte del actor a los reporteros que esperaban en la entrada de la finca, el actor no podía evitar mostrar su alegría por la boda de su hija: "Ha sido muy bonito, muy emocionante, y estamos muy contentos. Ellos se conocen desde que tenían cuatro añitos, es una relación muy larga, en el fondo, una relación de 25 años".

'Fiesta', como no podía ser de otra manera, se trasladaba hasta la finca de Valladolid en la que se celebraba el evento para conocer de primera mano los detalles de la que sin duda ha sido la boda de la temporada.

Nuestra compañera averiguaba in situ que los más de 200 invitados al enlace iban a disfrutar de un suculento menú valorado en 400 euros el cubierto que constaba de langosta, costillar de lechazo y también chuletón de vaca madurada, todo ello acompañado con los mejores vinos que seguramente el propio Antonio Banderas haya ayudado a seleccionar.

Así es el espectacular vestido de la novia

Nuestra estilista de cabecera Anitta Ruiz ha creado un boceto del espectacular vestido de Stella del Carmen con los datos que han transcendido del mismo. Según las imágenes que conseguía la revista 'People', Stella escogió para la primera parte de la celebración un elegante vestido con corte sirena, escote palabra de honor con hombros al aire y unas llamativas mangas largas y vaporosas.