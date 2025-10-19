Fiesta 19 OCT 2025 - 17:53h.

La cantante habla como nunca en 'Fiesta' sobre su transformación física y qué proceso está siguiendo

Aramís Fuster, atendida de urgencia en Telecinco tras tener una trágica visión sobre Ángel Cristo Jr

Compartir







Rebeca Pous, la cantante que hace 20 años revolucionó el panorama musical español con su canción 'Duro de pelar', habla en el plató de 'Fiesta' sobre el gran reto personal que está atravesando. La cantante se ha propuesto perder 20 kilos y se sincera en el programa sobre cómo esta siendo esta gran lucha para ella.

"Muy feliz y muy motivada", así dice encontrarse Rebeca en estos momentos, después de haber conseguido bajar 5 kilos. Y es que, cada vez se ve más cerca de cumplir su gran meta, "estar saludable". Eso sí, para hacer este importante proceso y cambio de hábitos de la mejor manera tanto física como mentalmente la cantante se ha puesto en manos profesionales: "Estoy haciendo terapia con un nutricionista, una endocrina y psicólogo", explicaba.

La terapia hormonal de Rebeca Pous para bajar de peso

Rebeca está muy feliz por los notables resultados de su cambio físico, aunque no duda en compartir con Emma García las dificultades que atraviesa en este proceso: "La ansiedad te puede en momentos tristes con muchas cosas por delante. El azúcar es veneno" Seguidamente entraba en detalles sobre cómo esta siendo su transformación física y la ayuda que esta obteniendo de profesionales de la salud.

"Es una terapia hormonal con un fármaco inyectable para la pérdida de peso que va a ayudar a mover el metabolismo" comentaba la cantante, quien además añadía la importancia de cuidar del mismo modo su salud mental: "También te ponen en manos de psicólogos. Es importantísimo cuidarse la cabeza porque aunque no tengas hambre a veces para sentirte bien necesitas comer algo."

Este gran reto la artista lo hace un un importantísimo objetivo del que ha hablado en 'Fiesta' y que Emma compartía: "Y todo esto porque el año que viene es un años especial y has dicho: "Yo quiero estar en los escenarios, moverme por los escenarios y sentirme bien.""