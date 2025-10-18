Anita Williams habla en 'Fiesta' sobre su estado de salud: "Es el mismo tipo de cáncer que tuvo mi madre"

Fiesta 18 OCT 2025 - 18:42h.

Anita Williams explicaba este viernes que tiene "dos bultos preocupantes". Ahora cuenta en 'Fiesta' a qué se enfrenta exactamente

Anita Williams habla de las novedades en su relación con Montoya: "Estamos hablando"

Anita Williams sorprendía a todos este viernes al anunciar con un vídeo en sus redes sociales que "tiene un par de tumores preocupantes". La superviviente, que colabora de forma habitual con 'Fiesta', compartía con sus seguidores que, tras una exploración médica le localizaban unos bultos con mal aspecto:

"He estado leyendo vuestros mensajes y tampoco quiero que os preocupéis más de la cuenta. Me mandaron unas pruebas adicionales porque me encontraron unos nódulos, bultos, tumores… Algunos benignos, pero hay dos que tienen bastante mala pinta y me hicieron una biopsia. Estoy esperando los resultados, por eso no tengo ganas de haceros vídeos ni crear contenido (...)

Quiero deciros que vayáis al médico, porque yo soy una persona que odia los hospitales y no voy a no ser que esté sintiendo que me muero o que me duele mucho. A veces, si te duele algo, es que tu cuerpo te está hablando, y hay que ir porque luego pasan estas cosas".

Anita Williams habla en exclusiva para 'Fiesta'

La catalana ha respondido a la llamada de 'Fiesta' tan solo un día después de contar que está enferma. Anita, con una fortaleza admirable, le explicaba a nuestro compañero Jota que se enfrenta con decisión y muy acompañada a este duro revés:

"Me noté un bultito en la mama y me aconsejaron que me hiciera un seguimiento. La mamografía no me la querían hacer porque hasta los 40 no es necesaria, pero a los 35 si tienes antecedentes de cáncer... y yo los tengo. Mi madre, mi tía, mi abuela han tenido todas cáncer de mama. Me hizo una ecografía y me dijo que sí, que tenía que hacer la mamografía porque tenía dos bultos que no le gustaban, me hicieron también la biopsia. Es un tema que en mi familia lo tenemos normalizado pero joder, que te toque a ti jode muchísimo. Estoy medio positiva y pensando que no va a ser nada, que solo va a ser un susto. Si es grave me lo han cogido a tiempo y ya está".

Montoya ya se ha puesto en contacto con Anita

La superviviente le ha reconocido a Jota que sus compañeros de reality, nada más enterarse de la noticia, se pusieron en contacto con ella para mostrarle su apoyo, todos incluido Montoya. La ex pareja, que en los últimos tiempos ha compartido algo de tiempo juntos, estaría solucionando los problemas que les separaron en el pasado: "No me extrañaría que volvieran", aseguraba Alexi Rivas.