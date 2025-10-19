Primeras imágenes del interior de la boda de Stella del Carmen y Álex Gruszynski: así fue la fiesta

Carmen y Álex Gruszynski ya son marido y mujer: así ha sido su espectacular boda en Valladolid

La boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, y Alex Gruszynski: contratos de confidencialidad y seguridad extrema

Stella del Carmen y Álex Gruszynski ya son marido y mujer. La hija de Antonio Banderas y su chico, al que conoce desde el jardín de infancia, se dieron este sábado el 'Sí, quiero' en una romántica ceremonia celebrada en la Abadía Retuerta LeDomaine, en Valladolid.

El evento de la temporada reunió a más de 200 invitados en Sardón de Duero, entre ellos rostros muy conocidos de Hollywood como Dakota Johnson, hermana de la novia, o las hijas de Barack Obama, íntimas amigas de la novia.

Aunque la boda ha sido un evento muy blindado, la revista 'People' ha publicado la primera imagen de Stella del Carmen con su espectacular vestido de novia. En la imagen de la revista americana, Stella luce un vestido de encaje en tono marfil de corte sirena. El diseño tenía además escote en palabra de honor, hombros al aire y unas llamativas mangas largas muy vaporosas.

Pero '¡Vaya fama!' no se queda atrás y ha mostrado también algunas imágenes del interior de la celebración, una fiesta que acabó a altas horas de la madrugada y de la que dieron buena cuenta algunos de los invitados en sus redes sociales.