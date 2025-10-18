Rocío Martín 18 OCT 2025 - 19:55h.

Sardón de DueroEl hotel de cinco estrellas Abadía Retuerta LeDomaine de la pequeña localidad vallisoletana de Sardón de Duero, acoge este sábado la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, Stella del Carmen, y su prometido, Alex Gruszynski, ambos de 28 años.

Alex Gruszynski y Stella del Carmen se conocen desde que eran unos niños y empezaron su noviazgo siendo dos adolescentes, y han elegido para este día único un enclave tan especial como los viñedos de la Ribera del Duero, una zona de la que los novios se enamoraron en cuanto la visitaron.

La emoción de Antonio Banderas por la boda de su hija

Antonio Banderas aterrizó este miércoles pasado en un jet privado en el aeropuerto de Villanubla para acudir al enlace de su hija. Este sábado, tras la ceremonia, ha querido salir a responder a las preguntas de los periodistas, como ha recogido en directo el programa Fiesta de Telecinco.

Banderas ha compartido ante las cámaras su felicidad ante el enlace de su hija: "Ha sido muy bonito, muy emocionante, y estamos muy contentos. Ellos se conocen desde que tenían cuatro añitos, es una relación muy larga, en el fondo, una relación de 25 años", compartía emocionado ante los medios.

El actor ha explicado ante los medios el por qué de la elección de Valladolid como lugar para el enlace: "Mi hija eligió este lugar porque yo había venido aquí anteriormente en un viaje que hice por toda España con amigos y habíamos oído hablar de la Abadía Retuerta y nos venimos para acá y me gustó mucho. Entonces, cuando ya me dice que se iba a casar, un día, repasando álbumes de fotos y historia, vio una iglesia, consagrada ya, pero que se construyó en el siglo XII, que era una maravilla y de alguna forma estaba en su cabeza celebrar un espacio como este. Ella quería hacerlo en España, en cualquiera de las formas. Ha sido un poco el espacio lo que nos ha traído hasta aquí y después que contaba con la facilidad como para atraer a 200 personas y poder alojarlas sin dificultad", ha narrado.

Por último, Antonio Banderas ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento: "Agradecer a la gente de Castilla y León y de los pueblos lo bien que se han portado con nosotros, toda la gente de la Abadía, se han portado tan bien con nosotros", afirma.

Sardón de Duero, volcado con la boda de Stella del Carmen

El alcalde de Sardón de Duero -que apenas tiene 600 habitantes-, José Antonio Matesanz, declaró hace unos días a EFE la alegría que le producía la promoción que suponía para la localidad un evento de estas características .

La única petición que Abadía Retuerta ha hecho al Ayuntamiento de Sardón -que está a 30 kilómetros de la capital vallisoletana- son más contenedores de reciclaje para la gestión de residuos, lo que supondrá ampliar el servicio de recogida y de limpieza.

"Es un lugar bonito para poder hacer lo que quieran: la finca es una maravilla, tiene bastantes hectáreas y es muy bonita, con el convento y la bodega, e imagino que a los invitados que se lo pasarán bien”, ha dicho.