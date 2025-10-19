La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith ha escogido un diseño en color marfil con corte sirena, de tejido de tul con encaje floral bordado

¿Cómo ha sido la boda de Stella del Carmen y Álex Gruszynski en Valladolid?: el brindis de Antonio Banderas y los invitados

Alex Gruszynski y Stella Banderas ya son marido y mujer. La boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith con el economista ha estado blindada, incluso, por contratos de confidencialidad firmados por los asistentes el evento. Sin embargo, horas después del enlace, que tuvo lugar en el pequeño municipio vallisoletano de Sardón de Duero, se van conociendo más detalles de uno de los enlaces más esperados del año. El medio estadounidense ‘People’ ha publicado la primera imagen de Stella Banderas vestida de novia y, en las redes sociales, se ha filtrado alguna fotografía de la preboda que tuvo lugar en la víspera.

El hermetismo que ha rodeado al evento ha hecho que cualquier detalles despierte aún más interés y, como en todas las bodas, el vestido de la novia es una de las sorpresas más esperadas por los invitados. Precisamente, la imagen publicada por ‘People’ es la primera en la que se puede observar a Stella del Carmen lucir su vestido.

Tal y como se puede apreciar en la fotografía, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith ha escogido un diseño en color marfil con corte sirena, de tejido de tul con encaje floral bordado. El escote tiene forma de corazón y las mangas son largas tipo imperio.

El entorno escogido gracias a un viaje de Antonio Banderas

El diseño escogido responde al entorno donde ha tenido lugar el evento, un sitio que los novios escogieron gracias a un viaje que realizó Antonio Banderas.

"Mi hija eligió este lugar porque yo había venido aquí anteriormente en un viaje que hice por toda España con amigos y habíamos oído hablar de la Abadía Retuerta y nos venimos para acá y me gustó mucho. Entonces, cuando ya me dice que se iba a casar, un día, repasando álbumes de fotos y historia, vio una iglesia, consagrada ya, pero que se construyó en el siglo XII, que era una maravilla y de alguna forma estaba en su cabeza celebrar un espacio como este. Ella quería hacerlo en España, en cualquiera de las formas. Ha sido un poco el espacio lo que nos ha traído hasta aquí y después que contaba con la facilidad como para atraer a 200 personas y poder alojarlas sin dificultad", reveló el actor el sábado tras el enlace a los medios, a quienes ha contado a algunos detalles del evento.

Banderas contó que no había habido nervios, sino elegancia y “alguna lagrimilla” porque su hija y su yerno se conocen desde hace 25 años. Asimismo, quiso agradecer a todas las personas que han trabajado en la boda así como a todos los pueblos de la zona que se han portado tan bien.

Y es que la boda ha hecho que el municipio de Sardón de Duero y otros de la provincia reciban a personalidades de renombre invitadas al evento, para el que los novios reservaron desde el día 16 la totalidad del hotel Abadía Retuerta LeDomaine.

Las imágenes de la preboda

Muy cerca, en Valbuena de Duero, tuvo lugar en la víspera la preboda, de la que también han trascendido algunos detalles e imágenes. En concreto, algunos de los invitados como la influencer Colette Lathan, amiga cercana de la novia, habría compartido en sus redes sociales algunas fotografías y vídeos del evento, tal y como recoge ‘La tribuna de Valladolid’.

Estas publicaciones dan cuenta de la elegancia que ha caracterizado la celebración, algunos detalles de la decoración o la elegancia de los invitados.

Para esta cena, la protagonista lució un vestido sencillo negro y el novio un traje azul con una camiseta beige y cinturón trenzado. Ambos recibieron en la puerta a los invitados, tal y como se puede ver en algunas de las imágenes que llegaron a captar las cámaras.