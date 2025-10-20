Equipo mtmad 20 OCT 2025 - 13:02h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela todo sobre su historia de amor con un actor conocido

Alba Rodríguez se sincera sobre sus planes de ser madre

Alba Rodríguez se sienta en el plató de 'En todas las salsas' para seguir mostrándose totalmente transparente con sus seguidores, esta vez hablando sobre su romance con un famoso actor. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ llega, por primera vez, al videopodcast dispuesta a abrir su corazón frente a la cámara después de más de una decepción amorosa que ha dejado en el pasado. ¡No te pierdas nada en el programa completo!

Tras intensas y fallidas historias de amor, como su reciente ruptura con el modelo Fran Zafra , la creadora de contenido sorprende a los colaboradores del videopodcast reconociendo que ha tenido una historia de amor con una persona reconocida. Aunque al inicio de la conversación se muestra un poco reservada, la de Alicante termina confesando en el plató que tiene más de un amor platónico o ‘crush’. “Uno ya lo he cumplido…”, se sincera nerviosa. Alba, que ya ha puesto la miel en los labios de los presentes, continúa detallando todo sobre este idilio.

Tanto Vai, presentadora de ‘En todas las salsas’, como el resto de los colaboradores del programa, no pueden dejar pasar la oportunidad de saberlo todo sobre el 'bombazo' de la creadora de contenido. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ poco a poco se va abriendo y desvela detalles clave sobre la identidad de su la persona con la que ya ha tenido un cariñoso acercamiento. “Es actor”, confiesa dejando a los colaboradores del videopodcast boquiabiertos. ¡Descúbrelo todo dándole play al vídeo!

Parece que Melyssa Pinto no es la única ‘chica reality’ que ha salido de ‘La isla de las tentaciones’ y ha puesto su ojo en un actor famoso. Ante la interesante coincidencia entre sus historias de amor, los colaboradores del videopodcast aprovechan para indagar sobre la relación entre las influencers. Nicole Delgado, invitada al programa, no duda preguntar directamente a la alicantina.

Alba Rodríguez aterriza en el videopodcast ��‘En todas las salsas’ dispuesta a adentrarse en todos los cotilleos del momento y actualizar sobre su propia vida amorosa. Después de sincerarse sobre su nuevo romance, la influencer también aprovecha su visita para enseñar, en exclusiva, el resultado de su operación de pecho. Además, los colaboradores del programa comentan el ‘salsazo’ de la relación de María Aguilar, amiga suya, y Kylian Mbappé, Jugador del Real Madrid. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!