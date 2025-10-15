Equipo mtmad 15 OCT 2025 - 11:02h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla sin tapujos sobre lo ocurrido en la Fashion Week y su enfrentamiento con Lucía Sánchez

Alba Rodríguez aclara si sigue teniendo sentimientos por Gerard Arias

Alba Rodríguez llega por primera vez al plató de ‘En todas las salsas’ para poner todas las cartas sobre la mesa en relación a sus últimas polémicas y todos los cotilleos del momento. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aprovecha su visita al nuevo programa del videopodcast para aclarar su relación con Lucía Sánchez tras su desencuentro en la Fashion Week . ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!

Desde el acercamiento de la gaditana con Gerard Arias, expareja de Alba, las influencers se han enfrentado con dureza en más de una ocasión. La pasada Fashion Week de Madrid fue testigo de un nuevo conflicto entre las exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ por el que Rosario Matthew, María Brun y Alba Rodríguez habrían tenido un feo gesto con la influencer de Cádiz. Hoy, aprovechando su visita al videopodcast, la alicantina desvela su versión de los hechos.

“No es amiga mía”, recalca la influencer antes de relatar lo ocurrido. Alba se adentra a explicar el desencuentro que tuvo lugar en la Fashion Week y saca a la luz la realidad sobre el enfrentamiento. “Estaba muy oscuro, iba a empezar el desfile…”, comienza desarrollando la escena. Después de que la propia Lucía hablara largo y tendido sobre lo mucho que le afectó la situación, la expareja de Gerard Arias desvela toda la verdad sin cortarse a la hora de señalar a sus excompañeras de reality. ¡No te pierdas sus declaraciones!

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no solo se pronuncia sobre sus últimos enfrentamientos, sino que llega al plató del videopodcast para hablar por primera vez sobre todos los detalles de su operación de pecho. "Estoy super contenta", declara sobre el resultado de su intervención. La alicantina comparte cuánto tiempo llevaba pensando en tomar esta decisión y explica en exclusiva en qué consiste el retoque al que se ha sometido. ¡Descúbrelo en el programa completo!

El nuevo programa de ‘En todas las salsas’ llega cargado de los ‘salseos’ más intensos del momento. En compañía de Alba Rodríguez, los colaboradores del videopodcast sacan a la luz el impresionante dineral que ha costado el anillo de compromiso de Anna Padilla y hablan sobre la relación amorosa de María Aguilar con Kylian Mbappé. Además, el círculo cercano de Manu Moreno habla sobre su ruptura con Jessica Goicochea. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!