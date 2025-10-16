Lidia González 16 OCT 2025 - 17:07h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el motivo de su ruptura con Fran Zafra

Lucía Sánchez advierte a Alba Rodríguez sobre su nuevo novio

Alba Rodríguez ha llegado al plató para contar todas las novedades de su vida sentimental y mostrar, en exclusiva, el resultado de su operación de aumento de pecho. Desde su participación en ‘La isla de las tentaciones’, su vida amorosa ha estado en el punto de mira y ahora habla, por primera, vez sobre su ruptura con Fran Zafra. La influencer explica cómo sucedió todo y se sincera como nunca con los colaboradores. ¡No te lo pierdas, en el programa completo!

Hace tan solo unos meses, y después del sufrimiento que ha vivido por su relación con Gerard Arias, la creadora de contenido hablaba sobre su nueva ilusión, muy contenta, explicando cómo lo había conocido. Después de que esté romance se saliera a la luz, Alba comenzó a recibir un aluvión de advertencias y comentarios al respecto. Ahora que se ha confirmado su ruptura, la influencer explica el verdadero motivo por el que se ha roto esta relación: “Estaba entre la espada y la pared”.

La que fuera participante de ‘LIDLT’ se abre en canal para explicar cómo se siente al respecto y confiesa en qué punto está su relación actual con él, ahora que él tiene nueva pareja. Además, ha querido dejar claro que su romance sucedió de una manera “muy natural” y hace una sorprendente confesión que deja a los colaboradores de ‘en todas las salsas’ sin palabras: “Tengo fotos que aún no he borrado”.

Desde que saliera a la luz su romance con el opositor, la creadora de contenido no ha dejado de recibir advertencias sobre él, como ocurrió con Lucía Sánchez en su visita a ‘En todas las salsas’. Su previa relación con Ana Nicolás, también exparticipante de ‘LIDLT’, hizo saltar todas las alarmas de un posible patrón para conseguir notoriedad. A pesar de su ruptura, Alba defiende a Fran Zafra de las críticas de “busca fama” y saca la cara por él: “Lo conocí en un proceso en el que él quería centrarse en las oposiciones”.

Alba Rodríguez llega a ‘En todas las salsas’ para contar todos los detalles sobre el momento en el que se encuentra tras haber admitido estar atravesando una crisis personal y su ruptura con Fran Zafra. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ también ha reaccionado a la sorprendente noticia sobre la relación de María Aguilar y Kylian Mbappé. ¡Descubre todo lo que tiene que contar la influencer en el programa completo, en Mediaset Infinity!