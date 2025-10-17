Lidia González 17 OCT 2025 - 13:05h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el límite al que ha llegado y los motivos que lo han causado

Alba Rodríguez muestra el resultado de su operación de pecho: su cambio físico

Alba Rodríguez ha pasado por situaciones complicadas desde que se convirtiera en una persona pública y, recientemente, ha hecho una confesión en sus redes sociales que ha hecho saltar las alarmas de sus seguidores. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el duro momento que atraviesa y explica el motivo que le ha llevado hasta punto. ¡No te lo pierdas en el programa completo, en Mediaset Infinity!

Después de un año en el que se ha tenido que enfrentar a su delicada situación con Gerard Arias, su ruptura con Fran Zafra y haber estado expuesta públicamente, la influencer ha llegado al límite. “He colapsado”, confiesa la exparticipante de ‘LIDLT’. Alba asegura haber tocado fondo y ha decidido dejar de esconder cómo se siente para intentar recuperarse de esta etapa que está viviendo: “Estoy en un momento bastante triste y me encuentro mal”.

La creadora de contenido también explica las causas por las que ha llegado a esta situación extrema y asegura haber comenzado un tratamiento con un profesional. “Me sentía obligada a pasar el duelo y ser la Alba de siempre”, comienza asegurando. Sin embargo, se muestra optimista sobre su futuro y confiesa qué apoyos está teniendo para pasar este momento tan duro.

Alba Rodríguez no se ha sentado en el plató de ‘En todas las salsas’ solo para hablar sobre su situación personal y su último desengaño amoroso, sino que también ha aprovechado para pronunciarse sobre una de las últimas polémicas en las que ha estado envuelta. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara su relación con Lucía Sánchez y cuenta todo lo que pasó en la controversia de la Fashion Week.

Alba Rodríguez llega por primera vez al plató de ‘En todas las salsas’ para dar su opinión sobre las últimas noticias de los rostros más conocidos del panorama y actualizar todos los detalles sobre su vida. Pero la creadora de contenido no se esperaba tener que reaccionar al bombazo de la relación de María Aguilar, amiga suya, y Kylian Mbappé, Jugador del Real Madrid. ¡No te pierdas todo lo que ha dicho al respecto!