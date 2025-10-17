Equipo mtmad 17 OCT 2025 - 17:12h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela sus planes de futuro sobre la maternidad

Exclusiva | Alba Rodríguez muestra el resultado de su operación de pecho: su cambio físico

Alba Rodríguez quiere mostrarse totalmente transparente con sus seguidores y comienza por sincerarse sobre su vida sentimental y sus planes de convertirse en madre. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ llega al plató de ‘En todas las salsas’ dispuesta a abrirse en canal y confesarlo todo sobre sus planes de futuro y su situación amorosa tras sus últimas relaciones públicas. ¡Entérate de todo en el programa completo!

La creadora de contenido volvía a ilusionarse hace unos meses, después de su complicada relación con Gerard Arias, gracias a su historia de amor con Fran Zafra. Sin embargo, a pesar de las emociones fuertes del inicio de su romance, Alba se abre como nunca al hablar por primera vez sobre su ruptura con el modelo. En esta nueva etapa de soltería, la influencer no deja de estar enfocada en sus planes de futuro y sus expectativas sobre la idea de ser madre.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela cuáles son los requisitos a cumplir por el futuro padre de sus hijos y en qué circunstancia se vería preparada, o no, para hablar de maternidad. “Tengo que ser la madre perfecta”, comenta imaginando el momento de formar su propia familia. Alba Rodríguez aprovecha el momento de confianza en el plató para desvelar cuántos hijos querría tener y si sería madre soltera. ¡Descúbrelo todo dándole play al vídeo!

Programa completo: Alba Rodríguez imagina su boda soñada

En la conversación sobre sus planes de futuro en el ámbito sentimental y de maternidad, también salen a la luz los planes de boda de la influencer. A Alba Rodríguez no le hace falta estar actualmente enamorada para tener claro cómo es la boda de sus sueños. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de cómo debe ser la relación que le haga estar preparada para casarse y desvela cómo imagina el gran día. “Me encantaría casarme en un sitio rústico”, explica.

El videopodcast ‘En todas las salsas’ vuelve cargado de las novedades más ‘salseantes’ del mundo de los influencers. Con la visita de Alba Rodríguez, que enseña en exclusiva el resultado de su operación de pecho, los colaboradores del programa no dejan pasar ninguno de los cotilleos del momento. Desde el romance de María Aguilar con Kylian Mbappé hasta la relación de Nicole Delgado, también presente en el plató, con Triana Marrash. ¡No te lo pierdas, en Mediaset Infinity!