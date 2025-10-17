El padre de los dos hijos de la cantante publica sus memorias en las que cuenta algunos capítulos desconocidos de la vida de Spears

El exmarido de Britney Spears revela detalles de la cantante: "Iba a la habitación de nuestros hijos con un cuchillo, necesita ayuda"

Las tensiones entre Britney Spears y su exmarido, Kevin Federline, han vuelto a copar titulares de la prensa nacional e internacional tras la publicación de extractos del nuevo libro de Federline, 'You Thought You Knew'. En la biografía, el exbailarín y padre de los dos hijos de la cantante, Sean Preston y Jayden James, describe una serie de episodios que ponen en duda la estabilidad emocional de la artista y su relación con sus hijos.

Entre las afirmaciones más controvertidas figura un supuesto incidente en el que Spears habría permanecido de pie frente a la habitación de los niños "con un cuchillo en la mano". Una acusación que la artista ha calificado como completamente falsa y dañina.

Cansada de lo que considera una "manipulación mediática y emocional", Britney ha estallado en sus redes sociales. En un extenso mensaje publicado en Instagram, la intérprete de 'Toxic' se ha referido directamente a su exesposo y a las declaraciones vertidas en su libro.

El comunicado de Britney Spears

"El gaslighting constante de mi exmarido es extremadamente hiriente y agotador. Siempre he suplicado y gritado para tener una vida con mis hijos", comienza.

Spears ha asegurado que su única intención durante estos últimos años ha sido mantener una relación sana con sus hijos, aunque reconoce que no ha sido fácil. "Las relaciones con adolescentes son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre he pedido y casi rogado para que sean parte de mi vida", ha confesado, lamentando también que los jóvenes hayan presenciado lo que, según ella, ha sido una constante falta de respeto por parte de su padre.

"Lamentablemente, siempre han sido testigos de la falta de respeto mostrada por su propio padre hacia mí. Necesitan asumir la responsabilidad de sí mismos. Con un hijo que solo me ha visto durante 45 minutos en los últimos cinco años y el otro con solo cuatro visitas en los últimos cinco años. Yo también tengo orgullo. A partir de ahora les haré saber cuando esté disponible. Confía en mí, esas mentiras van directamente al banquillo. Yo soy la única que realmente se lastima aquí", ha añadido.

Lejos de atacar a sus hijos, la conocida como 'princesa del pop' ha querido dejar claro que "siempre los amaré, y si realmente me conoces, no prestarás atención a las noticias sobre mi salud mental y mi consumo de alcohol. En realidad, soy una mujer bastante inteligente que ha estado tratando de vivir una vida sagrada y privada durante los últimos cinco años. Hablo de esto porque ya he tenido suficiente y cualquier mujer de verdad haría lo mismo".

"Me tratan exactamente como mi padre solía hacerlo"

La artista también ha comparado el trato que recibe actualmente tanto por Federline como por su propia madre con la dinámica que vivió durante su tutela legal, una etapa de la que apenas se ha recuperado. "Tienen secretos especiales, ya que me tratan exactamente como mi padre solía hacerlo… sí, en secreto, les encanta echarme y hacerme sentir completamente aislado", ha narrado.

La custodia de los niños y la pensión

Desde que recuperó su libertad tras el fin de la tutela en 2021, Britney Spears ha intentado mantener una vida alejada del foco mediático. Aunque el contexto familiar tampoco ayuda. Federline, quien obtuvo la custodia de los hijos en 2008, ha tenido una relación tensa con Spears durante casi dos décadas.

Según algunos medios estadounidenses, el exbailarín habría recibido importantes sumas de dinero en concepto de pensión infantil, la cual habría llegado a su fin tras la mayoría de edad del más pequeño. Ello ha generado sospechas sobre las motivaciones detrás del lanzamiento de su libro, justo cuando esa ayuda económica ya ha finalizado.

"Ahora que ya no hay dinero por mi parte estás tratando de que te paguen con tu libro", ha declarado. Las memorias se publican este 21 de octubre y promete contar algunos aspectos hasta ahora desconocidos de la vida de Britney, de su relación con sus hijos y de sus problemas de salud mental.