Lorena Romera 20 OCT 2025 - 14:41h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha iniciado el tratamiento para volver a ser madre

Carla Barber anuncia una feliz noticia: "Me esperan meses intensos"

Carla Barber ha confirmado que será madre. La médico especializada en medicina estética, exconcursante de 'Supervivientes', ha contado que ya se ha puesto en manos de su ginecólogo y que ha iniciado el proceso para cumplir su sueño de ser madre de familia numerosa. La modelo de 35 años tiene las cosas tan claras que ya le ha puesto fecha a su tercer embarazo.

Es algo que siempre ha sabido: su sueño era tener una familia numerosa. Las cosas no salieron como ella esperaba, pues su relación con Joseph Rodríguez, padre de sus dos hijos, terminó de forma muy dolorosa para ella, durante su segundo embarazo. Pero, a pesar de todo, ella no desiste en su empeño de cumplir ese deseo de volver a ser madre.

Ahora que Bastian, su primogénito, tiene tres años y medio, y Bosco, el pequeño, tiene dos y medio, Carla Barber le vuelve a abrir la puerta a la maternidad. Sus seguidores siguen alucinando con cómo se gestiona: mil horas de trabajo, empresas, viajes, dos casas, dos colegios (vive a caballo entre Madrid y Las Palmas)... y, aún así, saca tiempo para sí misma, cuidarse, e ir al gimnasio. Cuenta con la ayuda de su familia, pero todo lo demás es su perseverancia, asegura.

De ahí que no dude en volver a quedarse embarazada y seguir ampliando su familia. Es más la que fuera concursante de 'Supervivientes' ya ha confirmado su futura maternidad y ha comunicado a sus seguidores que ha iniciado el proceso para ello. La que fuera Miss España en 2015 se ha puesto en manos de su ginecólogo de confianza para, en un plazo de dos años, conseguir ese soñado embarazo.

Cuando le han preguntado por futuros hijos, la médico que regenta las Clínicas Barber ha respondido muy contundente: "los tendré". Es entonces cuando ha dado detalles del proceso de fertilidad en el que se encuentra. "Justo estoy con mi ginecólogo en el proceso de congelar los óvulos", ha revelado, hablando de esta técnica de reproducción asistida (también conocida como vitrificación) que se utiliza para preservar la fertilidad, extrayendo los óvulos para su uso en un futuro.

La también influencer tiene tan claro su deseo de darle un hermano a Bastian y a Bosco, que ya ha pensado la fecha para su embarazo. Será en dos años. "Me gustaría volver a ser madre cuando Bastian tenga seis, ahora tiene tres. Me encantaría ser mamá otra vez dentro de dos años", dice con una enorme sonrisa, compartiendo esta feliz noticia con sus seguidores.