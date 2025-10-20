Equipo mtmad 20 OCT 2025 - 17:02h.

La influencer aclara todo sobre el supuesto secuestro de su amiga, Triana Marrash, el pasado verano

Exclusiva | Alba Rodríguez muestra el resultado de su operación de pecho: su cambio físico

Nicole Delgado habla sin tapujos sobre la casa de ZonaGemelos y los cotilleos más intensos del momento en su especial visita al plató de ‘En todas las salsas’. La creadora de contenido se adentra a hablar sobre el controvertido programa y sus concursantes, entre ellas su amiga Triana Marrash. Sin filtros, la canaria opina sobre la influencer y habla sobre su supuesto secuestro. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!

La Marrash está dando mucho de lo que hablar tras su paso por la casa de ZonaGemelos. La invitada al videopodcast y amiga de la influencer, Nicole Delgado, llega con las últimas novedades sobre Triana y el controvertido programa. Después de hablar de su propia participación el concurso , la canaria continúa hablando de su amiga y sus recientes polémicas públicas. “En verano, fingió un secuestro”, comienza comentando Alba Carrizo, colaboradora de ‘En todas las salsas’.

La amiga de Triana Marrash llega dispuesta a aclarar todo sobre el secuestro de la influencer. El suceso generó muchas dudas entre sus seguidores, que no llegaban a entender si estaba ocurriendo de verdad o si era una estrategia para sus redes. “No quiere hablar del tema”, declara la canaria sobre La Marrash. Nicole, a pesar del silencio de su amiga, conoce la realidad detrás de los hechos y no duda en revelar lo ocurrido. ¡Haz click y entérate de todo!

Programa completo: Nicole Delgado habla sobre los futbolistas que le escriben por redes

Después de opinar sobre las últimas polémicas de Triana Marrash, que también asegura haber estado en una fiesta con Lamine Yamal, la invitada al videopodcast desvela su relación con varios futbolistas que le hablan a través de sus redes y confiesa si ha tenido un acercamiento con alguno. La canaria se sincera sobre el ‘caché’ de las personalidades del fútbol que se dirigen hacia ella y sorprende al revelar otros ambientes en los que tiene éxito. “También gente del mundo Telecinco y cantantes”, comenta divertida.

‘En todas las salsas’ llega con un nuevo programa en compañía de Nicole Delgado y Alba Rodríguez, que enseña en exclusiva el resultado de su operación de pecho. Además de descubrir todos los detalles sobre el controvertido reality de ZonaGemelos de la mano de Nicole, se comentan también en el plató del videopodcast las declaraciones del entorno de Manu Moreno sobre su separación con Goicochea. También sale a la luz todo sobre el inicio del romance de LolaLolita con Alonso López, manteniendo un doble juego con Ibelky.