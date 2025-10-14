Natalia Sette 14 OCT 2025 - 17:32h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla de su operación de reducción de pecho y por qué se ha puesto prótesis

Alba Rodríguez muestra el antes y después de su rinoplastia

Compartir







Alba Rodríguez aterriza por primera vez en el plató de ‘En todas las salsas’ con muchas ganas de hablar y actualizar su vida. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, que se ha visto envuelta últimamente en polémicas con sus compañeras , llega para aclararlo todo y dar su versión de los hechos. Pero primero cuenta cómo ha sido su mastopexia, una cirugía estética para elevar y remodelar sus senos. Alba muestra el resultado de su operación de pecho y el cambio físico tras su paso por quirófano ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity !

Desde que salió de ‘La isla de las tentaciones’, reality que la lanzó a la fama, Alba tenía claro que quería operarse el pecho. Al tenerlo grande, la influencer sufría de dolores constantes de espalda y no se terminaba de sentir agusto. Es por ello que tras mucho pensarlo, Alba se ha decidido a pasar por quirófano para solucionar el problema. “Fue una decisión complicada”, asegura. La influencer explica cómo ha sido el procedimiento pues no solo se las ha reducido, sino que también se las ha elevado.

PUEDE INTERESARTE Lucía Sánchez advierte a Alba Rodríguez sobre su nuevo novio y le lanza un consejo

Sincera como siempre, Alba reconoce que es algo que tenía que hacer si o si y que está muy contenta con el resultado. “Estoy encantada”, admite con una sonrisa en la cara. La creadora de contenido cuenta cómo estuvo momentos previos de la operación y cómo lleva el postoperatorio. “Han pasado 11 días desde la operación”, explica. Alba puede por fin decir que está agusto con su pecho y que no pasará más por quirófano por este tema.

Programa completo: Alba Rodríguez desvela por qué se ha puesto protesis si se ha reducido el pecho

PUEDE INTERESARTE Alba Rodríguez desvela cómo conoció a Fran Zafra

Nicole Delgado, colaboradora de ‘En todas las salsas’, ha querido saber por qué se ha puesto prótesis, si realmente entró a quirófano para reducirse el pecho. Alba Rodríguez no duda en responder la duda y explicar la situación. “La prótesis es para mantenerlas en su sitio”, reconoce. Una de las consecuencias de tener el pecho grande es que se le caían, aprovechando que pasaba por una operación, no quería tener que hacerlo de nuevo en un futuro y aprovechó para ponerse las prótesis. “Pude elegir el tamaño”, añade.

Alba Rodríguez es la invitada del nuevo programa de ‘En todas las salsas’. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aprovecha para actualizar su vida personal y sentimental. Qué pasó con su ahora exnovio Fran Zafra, su versión sobre el enfrentamiento con Lucía Sánchez y desvela que tiene una nueva ilusión ¡No te pierdas nada dándole play al video!