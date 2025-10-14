Nicole Delgado habla sobre su participación en la casa de ZonaGemelos

Natalia Sette 14 OCT 2025 - 19:57h.

Nicole Delgado desvela si participaría en el reality de la casa de ZonaGemelos

Nicole Delgado, conocida por ser la ganadora de un famoso reality , llega por primera vez a ‘En todas las salsas’ para comentar y opinar sobre lo que está pasando en el mundo influencer. La canaria cuenta con numerosos seguidores en Tik Tok y está bastante puesta en todas las polémicas de la red social, entre ellas, el nuevo reality de ZonaGemelos. Nicole habla claro sobre su participación en la casa ¡No te pierdas sus declaraciones!

ZonaGemelos son dos hermanos madrileños que cuentan con más de 380.000 seguidores en Tiktok. Estos últimos días han dado mucho de qué hablar debido al reality que han emitido a través de su canal de Youtube. La casa de Los Gemelos reúne a varias personalidades de Tik Tok y las encierran 24h en una casa. “Superó a otros programas de prime con muchísimos espectadores”, explica Nicole sobre el día del estreno.

Sin embargo, los participantes de la casa de ZonaGemelos la liaron tanto que el reality duró menos de 24 horas. “Iba a ser invitada el día de ayer”, comenta Nicole apenada. “Me da pena porque hubiera ido”, añade. Aún así, desvela que Los Gemelos han anunciado que en menos de un mes vuelven a sus plataformas con el mismo formato. Es en este momento en el que los colaboradores de ‘En todas las salsas’ le preguntan a Nicole si iría como participante y no solo como invitada. Ella, sin pelos en la lengua, contesta sincera.

Programa completo: Nicole Delgado comenta los motivos por los que se canceló el reality

Tras desvelar si iría como participante al reality de ZonaGemelos, Nicole Delgado explica por qué se ha cancelado todo tan pronto. Aunque tuvo un índice de audiencia altísimo, los participantes no supieron comportarse adecuadamente. “Hubo violencia verbal y física”, afirma la influencer. “Los van a denunciar”, asegura Nicole sobre los caseros de la casa de Los Gemelos. Dos de las concursantes destrozaron la vivienda durante uno de sus enfrentamientos.

Nicole Delgado aterriza en el videopodcast de ‘En todas las salsas’ para comentar todos los salseos. Además, de desvelar su participación en la casa de Zona Gemelos, la influencer habla de su relación Triana Marrash y se sincera sobre todos sus retoques estéticos ¡No te pierdas nada dándole play al video!