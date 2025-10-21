Natalia Sette 21 OCT 2025 - 19:42h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' da su opinión sobre la relación de su expareja con el futbolista Kylian Mbappé

Alba Rodríguez reacciona a la relación de María Aguilar y Kylian Mbappé

Compartir







La semana pasada el plató de ‘En todas las salsas’ se quedaba en shock ante la información que traía Pedro Jota. María Aguilar, exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, tenía una supuesta relación especial con el jugador del Real Madrid Kylian Mbappé. Ahora, David Vaquero, invitado al videopodcast y expareja de María, reacciona a este vínculo ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!

Pedro Jota anunciaba este bombazo después de que llegara la información a sus oídos. El colaborador aseguró que, aunque María no escondía su relación con el futbolista, no quedaba claro qué tipo de vínculo tenía con él. Sin embargo, Javi Hoyos, nominado a la categoría de entretenimiento a los ‘GenZ Awards’, enseña a los colaboradores una imagen que podría demostrar esta supuesta relación. “David está en shock”, asegura Vai Between my clothes.

PUEDE INTERESARTE David Vaquero le manda un mensaje a María Aguilar tras su ruptura

Tras mostrar la imagen en plató, los colaboradores se vuelven locos. “Eso yo no lo había visto”, admite David sorprendido. Al influencer le cuesta creer que su expareja esté con uno de los mejores futbolistas del mundo. “No le pediría una foto a Mbappé siendo del Real Madrid”, dice Vai entre risas transmitiendo lo que le dijo el influencer fuera de plató. Los colaboradores quieren saber si él conocía la amistad entre su exnovia y el jugador. “Se habrán hecho amigos después”, dice David tajante.

Programa completo: Las primeras palabras de David Vaquero ante la supuesta relación de su exnovia y Mbappé

PUEDE INTERESARTE La decisión de David Vaquero tras dar a entender que María Aguilar le ha sido infiel durante su relación

Si a David le estaba costando asimilar la información, después de ver la imagen que le enseña Javi Hoyos, se ha terminado de quedar en shock. “Me he quedado flipando”, admite el influencer. Lo último que se esperaba tras su ruptura con María Aguilar era esto. “El corazón le va a mil”, reconoce Vai que le pone la mano sobre el pecho tras ver la prueba que demostraría que la relación va más allá de una amistad.

Una semana más, el videopodcast de ‘En todas las salsas’ viene cargado de exclusivas y salseos del mundo influencer. Además de reaccionar a la foto que demostraría el romance entre María Aguilar y Kylian Mbappé, los colaboradores desvelan cuál es la nueva ilusión de Marc Bartra y Javi Hoyos comparte su conversación con María Pombo sobre su polémica con Laura Escanes ¡No te pierdas nada dándole al play!