Javi de Hoyos vuelve al plató de 'En todas las salsas' y se abre en canal para contar cómo se siente tras su nominación a los 'GenZ Awards'

Los nominados en la categoría ‘Entretenimiento by Dulcesol’ de los ‘GenZ Awards 2025’

Javi Hoyos vuelve al plató de ‘En todas las salsas’ pero esta vez cómo invitado. El famoso tiktoker de salseo aterriza en el videopodcast no solo para desvelar varios bombazos, sino también para hablar de su nominación a los 'GenZ Awards'. Después de que David Vaquero reaccionara a la supuesta relación entre María Aguilar y Kylian Mbappé, el influencer explica cómo se siente al ser un referente de información para la GenZ ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!

Mañana, 22 de octubre, se celebra la tercera edición de los ‘Gen Z Awards’. Una gala de premios en la que Mediaset España, a través de Publiespaña, reconocerá a los mejores creadores de contenido digital del año en 16 categorías diferentes. Entre estas categorías se encuentra la de entretenimiento y como no podía ser de otra forma, Javi Hoyos está nominado. “Me haría mucha ilusión llevarme el premio”, dice emocionado.

El influencer lleva años dedicándose al periodismo del corazón, en el último año ha pasado de recibir un ‘hate’ enorme por destapar todas las exclusivas del mundo influencer en Tik Tok, a ser uno de los creadores de contenido más queridos de la plataforma. “Yo flipo mucho”, asegura hablando del apoyo que tiene. Su público confía en él y en la información que transmite y es esta misma transparencia y el dinamismo de sus videos lo que lo ha llevado a la cima. “Intento trasladar ideas correctas porque en mi público también hay niños”, explica Javi.

David Vaquero, invitado a ‘En todas las salsas’, interviene para ofrecerle también su apoyo de cara a la gala de los ‘Gen Z Awards’ y destacar su buen trabajo. “Haces salseo limpio, otros son demasiado críticos y eso molesta”, afirma el exparicipante de ‘La isla de las tentaciones’. Todos en plató se muestran de acuerdo con estas afirmaciones y le dedican unas bonitas palabras a Javi.

Programa completo: Los compañeros de profesión de Javi Hoyos le dedican unas bonitas palabras

En el plató del videopodcast se encuentran varios compañeros que han trabajado mano a mano con Javi Hoyos a lo largo de los años. Anna Gurguí y Pedro Jota aprovechan que tienen a Javi enfrente para dedicarle unas bonitas palabras. “Tienes un recorrido profesional que muchos desconocen”, comienza diciendo Anna. La realidad es que Javi lleva muchísimos años ejerciendo como periodista aunque haya sido ahora que le ha saltado la fama.

“Nos has regalado unas exclusivas que a muchos periodistas les gustaría tener”, continúa la periodista. “Te lo mereces por todo el trabajo que has hecho”, añade emocionada. Javi Hoyos, que no puede estar más feliz de volver a donde todo empezó para él, les agradece el apoyo y da un consejos a la generación Z. “Trabaja con constancia, todo el mundo puede valer”, dice con contundencia.

Javi Hoyos llega pisando fuerte al plató de ‘En todas las salsas’. Conocido por su gran papel como creador de contenido del mundo del corazón, el periodista trae unas exclusivas que dejarán a todos con la boca abierta ¡No te pierdas nada dándole play al video!