Alba Rodríguez reacciona a la relación de María Aguilar y Kylian Mbappé

20 OCT 2025 - 16:10h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte su opinión sobre el posible romance en María Aguilar y Kylian Mbappé

Alba Rodríguez habla, por primera vez, sobre su ruptura con Fran Zafra

Alba Rodríguez, exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, no se ha quedado indiferente ante uno de los bombazos más comentados del momento: la relación entre María Aguilar y Kylian Mbappé. La creadora de contenido ha reaccionado en el plató de ‘En todas las salsas’ al supuesto romance y no ha dudado en compartir su sincera opinión ante la noticia. ¡No te pierdas todo lo que ha dicho en el programa completo, en Mediaset Infinity!

Pedro Jota, periodista y colaborador del programa, entra a través de una videollamada al plató en ‘En todas las salsas’ para dar la exclusiva sobre el futbolista y la exparticipante de ‘La islas de las tentaciones’. Tras desvelar todos los detalles sobre el posible romance entre María Aguilar y Kylian Mbappé , la invitada al videopodast no ha podido contener su sorpresa y no ha dudo en pronunciarse. “Yo no tenía ni idea”, comienza hablando.

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' comparte su sincera opinión sobre la que podría ser la historia de amor del momento. Con todos los presentes en el programa boquiabiertos ante la noticia, Pedro Jota continúa revelando todo lo que se conoce sobre este ‘bombazo’ y comenta que el posible romance comenzó “hace un tiempecito”. Alba Rodríguez confiesa si sabía que la influencer tenía un especial interés por los futbolistas y le lanza un divertido mensaje. “Mi enhorabuena”, declara dirigiéndose a María. ¡No te pierdas su reacción dándole play al vídeo!

Programa completo: Alba Rodríguez habla sobre filtraciones de información a través de Instagram

Ante la reciente noticia sobre la relación de María Aguilar y Kylian Mbappé, los colaboradores hablan en el plató de ‘En todas las salsas’ sobre todos los ‘salseos’ que salen a la luz a través de Instagram. “María, cuidado con las personas que tienes en ‘mejores amigos’”, comentan haciendo referencia a las historias privadas que sube la influencer a sus redes. La invitada al videopodcast parece empatizar con la situación, ya que también ha pasado por lo mismo. “A mí me filtraron mis ‘mejores amigos’ en su día”, confiesa. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ vuelven una semana dispuestos a sacar a la luz todos los ‘salseos’ del mundo del famoseo. Tras hablar sobre el romance de María Aguilar con Kylian Mbappé, Alba Rodríguez enseña en exclusiva el resultado de su operación de pecho y comentan también las últimas novedades sobre la vida de Fabiana Sevillano. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!