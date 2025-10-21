Natalia Sette 21 OCT 2025 - 20:18h.

El entorno de Lola Índigo e Illo Juan habla con Javi Hoyos tras salir a la luz la foto del beso de ambos

Lola Índigo no quiere ser madre

Compartir







Lola Índigo e Illo Juan están juntos, y así lo demuestra la imágen que ha hecho pública Javi Hoyos en su Tik Tok. Tras muchas semanas de rumores de una supuesta relación entre ambos , se ha terminado de oficializar a través del famoso creador de contenido de salseo. Ahora que llega como invitado de ‘En todas las salsas’, Javi desvela la conversación que ha tenido con el entorno de Lola Índigo e Illo Juan donde se termina de confirmar su relación.

Tras anunciar su retirada temporal de la música , Lola índigo ha dedicado su tiempo a sanar mentalmente, a viajar y a estar con sus seres queridos, entre ellos, Illo Juan. Ambos han defendido siempre ser tan solo amigos y mucho más desde que los rumores de una posible relación salieron a la luz. “Había hablado con gente cercana a Illo Juan, me decían que eran amigos”, asegura Javi Hoyos. Resulta que el roce hace el cariño y la amistad que tenían se convirtió en algo más.

PUEDE INTERESARTE Javi Hoyos se sincera sobre cómo se siente al ser un referente de información para la GenZ

Cuando la foto del beso se hizo pública, Javi Hoyos acudió a aquellos del entorno cercano de ambos que le habían dicho que eran solo amigos y les mandó la imágen. Tras esto, el entorno no pudo negar lo evidente y confirmó la relación. “Se están liando”, asegura el periodista que le dicen. “Últimamente no se cortan”, afirma Javi. Según las palabras del creador de contenido de salseo, los dos tenían el corazón roto y se apoyaron en su peor momento. Eso les llevó poco a poco a tener sentimientos el uno por el otro.

Programa completo: Los colaboradores comparan la relación de Illo Juan y Masi con la de Lola Índigo

Después de que Javi Hoyos contara su conversación con el entorno cercano de Illo Juan y Lola Índigo, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ no pueden evitar pensar en los motivos por los que Masi dejó la relación con el streamer. “Masi se quejaba de que Illo Juan no quería salir de su habitación”, asegura Anna Gurguí. “Ahora dando la vuelta al mundo”, añade ¿Veremos un cambio en el influencer ahora que está con Lola Índigo?

El plató de ‘En todas las salsas’ se llena una semana más de los cotilleos más intensos del momento. Con la presencia de Javi de Hoyos, por su nominación a los ‘GenZ Awards’, sale a la luz la conversación con el entorno cercano de Illo Juan y Lola Índigo que confirma su relación. Además, David Vaquero da su opinión sobre la supuesta relación de su expareja María Aguilar con Kylian Mbappé ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!