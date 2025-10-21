Rocío Molina 21 OCT 2025 - 11:24h.

La exparticipante de 'LIDLT' ha aparecido por sorpresa desde el hospital tras comunicar su ruptura con Manuel González

Gabriella Hahlingag confirma su ruptura con Manuel González: "Amar también es dejar ir"

Para Gabriella Hahlingag los últimos días están siendo difíciles, tal como ella misma está haciendo saber a sus seguidores. Después de romper su silencio y confesar que ha puesto fin a su relación con Manuel González, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido varias imágenes desde el hospital, en las que se ve la intervención y duro postoperatorio que está pasando.

"No es solo una cirugía. Son horas de dolor, días de silencio, ratos sola contigo misma… Momentos en los que aprendes a habitar tu cuerpo de nuevo", unas palabras que llevan a pensar que la influencer murciana de origen rumano se ha sentido más vulnerable que nunca al haber coincidido esta intervención con la difícil situación emocional que atraviesa.

La que fuera tentadora en República Dominicana se ha hecho un retoque estético en la zona de los muslos para esculpir más su cuerpo. Una variante de liposucción en esa zona que se uniría a las que ya se ha hecho anteriormente en el abdomen o a su operación de aumento de pecho. "Dije que quería tener el cuerpo de una Kardashian. ¿Y qué pasa? Que solo lo tenía hasta la cintura", ha rebelado la ya ex de Manuel González.

Lo que pasa es que para llegar a verse así, ahora está sufriendo la dureza del postoperatorio en un mal momento anímico. "Transformarse también duele", ha escrito Gabriella Hahlingag donde se puede ver varias imágenes con la zona intervenida completamente amoratada, su mano con una vía puesta o las sábanas manchadas de sangre. Algo normal, pero que no es tan frecuente que los famosos muestren en redes tras una operación de estas características.

"Obviamente duele como todo pero si hay algo que se es que merece la pena cada dolor cuando te ves el resultado. Os iré mostrando todo el proceso", ha explicado la murciana de origen rumano que ha dado en pocos días un cambio de todo. Con mucho dolor porque no ha salido bien su relación con Manuel González, la influencer quiere seguir avanzando.

"En esta vida no se pudo... Pero en otra vida quizás, sí. Él sabe que siempre me tendrá para lo que necesite", decía Gabriella Hahlingag en el comunicado en el que terminaba con los rumores de crisis. La suya ha sido una decisión que ha tomado ella, que ha sido difícil y de lo que solo ha dicho que no ha habido terceras personas y que no quiere dar más detalles al respecto.