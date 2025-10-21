Lola Mencía se somete a una segunda liposucción y cuenta todos los detalles

Rocío Molina 21 OCT 2025 - 14:20h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha confesado su paso reciente por el quirófano para someterse a una segunda liposucción

Lola Mencía comunica una amarga noticia y preocupa con sus mensajes: "Gracias por todos estos años"

Compartir







Lola Mencía, más conocida en sus redes como 'Marta de Lola', ha dejado en shock a sus seguidores. La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha estado unos días en Barcelona y más ausente de las redes que de costumbre. Esto se debe a un motivo médico que ahora la de León ha contado. Esta se ha sometido a una segunda liposucción cuatro años después de hacerse esta intervención para verse mejor físicamente.

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha pasado recientemente por una situación difícil al ver cómo se cerraban para siempre las puertas del hotel canino que regentaba. Una situación que le ha afectado, pero que no ha detenido sus planes. El mejor ejemplo es su reciente paso por el quirófano para mejorar su aspecto que ahora ha comunicado de manera inesperada.

La de León que se dio a conocer en 'MyHyV' ha explicado que ha estado unos días en Barcelona para someterse a una segunda liposucción y que ahora ya que se encuentra mejor ha querido dar la noticia a sus seguidores. "Me encuentro muy bien. Ya me he dado mi tercer masaje, por lo tanto va mejorando", ha expresado en un vídeo en el que ha dado los primeros detalles.

PUEDE INTERESARTE Lola Mencía hace saltar las alarmas sobre una posible ruptura con Álex Cuadrado tras tres años juntos

Por lo que ha dejado caer Lola Mencía, hay un motivo de peso que le ha llevado a hacerse una nueva liposucción que explicará en breve. Lo que ahora recalca la que fuera concursante de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' es que ahora está centrada en su recuperación. La influencer ha mostrado el corsé especial que está llevando y tal cómo ahora se encuentra su cuerpo después de esta cirugía.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Todavía estoy un poco inflamada y llena de moretones. Os haré un vídeo explicando el por qué me he hecho la lipo otra vez, porque es la segunda. Simplemente os lo quería decir ahora que estoy un poco más tranquila en casa", ha confesado Marta de Lola en un vídeo que ha publicado a través de sus historias de Instagram.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Aunque Lola Mencía siempre ha mantenido que no le gusta exponer su cuerpo de una manera tan abierta en las redes, ya tiene muchos complejos superados a raíz de su primera liposucción y próximamente contará ampliamente los motivos que le han hecho repetir esta experiencia cuatro años después de la primera.