La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha enseñado todo lo que compra en una semana y el precio total

Sofía Suescun aclara por fin si tienen servicio en casa tras recibir duras críticas: "No se cree ni ella que limpia sola"

Parte del contenido que Sofía Suescun comparte en sus redes sociales son entrenamientos y recetas sanas que prepara junto a su novio, Kiko Jiménez, que es muy aficionado a la cocina. La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' sabe que sus seguidores están interesados en este tipo de contenido y ha decidido hacerles un vídeo desde su supermercado de confianza, mostrando todos los productos y cuánto dinero se gasta en su compra semanal.

La hija de Maite Galdeano ha explicado que se trata de una compra para dos personas, aunque uno de los productos - el jamón york - lo ha comprado para Kikin, uno de sus gatos, al que le "encanta". También ha aclarado que no selecciona nada de carne ni pescado porque son productos que compra el mismo día que va a consumir, pero que el vídeo es una buena aproximación de lo que compra en una semana para su novio y ella.

En el vídeo ha ido detallando cuántas unidades de cada producto cogía y cuánto le costaba cada una para que sus seguidores sepan exactamente el dinero que se gasta en hacer la compra a la semana. En su carrito hay: limones - que son su nuevo alimento estrella -, puerros, cogollos de lechuga, canónigos, aguacates, tomates cherry, pepinos, kiwis para cuidar su salud intestinal, manzanas, plátanos, arándanos, jengibre en raíz, bacon en lonchas - el favorito de Kiko Jiménez -, jamón york para su gato, queso cottage y feta, espaguetis sin gluten para que su tripa no se inflame, ñoquis también sin gluten y tortitas de arroz para acompañar sus comidas y sustituir al pan.

La ganadora de 'Supervivientes 2018' también ha añadido a su carrito: todo tipo de infusiones, leche de almendras, yogur natural al estilo griego, legumbres varias para preparar hummus y ensaladas, aceite de oliva y vinagre, almendras y nueces, espárragos, anchoas, boquerones y una tableta de chocolate negro.

En total, ha pagado por su compra semanal 100,85 euros. "¿Os esperabais este precio?", le ha preguntado la ganadora de 'Gran Hermano' a sus seguidores, que más que responderle a esta pregunta se han centrado en alabar este tipo de contenido, porque les da idea sobre qué pueden comprar.