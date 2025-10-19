Carlos Otero 19 OCT 2025 - 10:00h.

Las concursante de 'Supervivientes All Stars' y la hija de Maite Galdeano han protagonizado muchos enfrentamientos

Marta Peñate presume de haber confiado en que Adara Molinero no haría "una rotonda" con Tony Spina en 'Supervivientes All Stars'

Las reinas de los realities de Mediaset están enfrentadas. Convencidas de que solo puede haber una corona, Adara Molinero y Sofía Suescun no consiguen limar asperezas y su enfrentamiento público está llegando a cotas muy elevadas. La última gresca ha tenido la presentación de la línea de bañadores de la navarra como telón de fondo. Pero para que nos aclaremos todos de qué pasa entre las dos divas hemos decidido ordenar y profundizar en su historial de desencuentros.

Dos amigas y dos novios

Adara y Sofía se conocen desde hace varios años. Hubo un momento en que las hijas de Maite Galdeano y Elena Rodríguez se entendían a la perfección y se apoyaban en los platós. Sin embargo, la mala relación entre Kiko Jiménez y Gianmarco Onestini, ex pareja de Adara, durante el reality ‘El Tiempo del Descuento’ las separó.

Una pelea entre Cristian Suescun y Elena Rodríguez avivó el conflicto

A pesar de que las antiguas amigas intentaron solucionar sus diferencias, el destino volvió a separarlas. Resulta que la madre de Adara y el hermano de Sofía, Cristian Suescun, tuvieron fuertes enfrentamientos en la edición de ‘Supervivientes’ de aquel año. En una de sus habituales peleas, Elena le reprochó a Cristian que estaba abusando de la comida y esto desencadenó un fuerte enfrentamiento entre ambos y la tensión se trasladó a Sofía y a Adara

Sofía criticó el concurso de Adara

La amistad entre ambas encontró un punto de no retorno en 2023 a raíz de la participación de Adara en ‘Supervivientes’. Tras ver el comportamiento de la madrileña con Asraf en la última etapa del concurso decidió atacarla sin piedad y pedir el voto para el marido de Isa Pantoja. “No quiero creer que su madre fuera a visitarle y que en algún momento le dijera que Asraf tenía posibilidades de ser ganador y le entraran las prisas de quitárselo de encima para no quitarle el puesto de ganadora No quiero creer eso, pero no entiendo lo que ella quiere expresar de que le ha traicionado. No hay por donde coger su discurso", decía la novia de Kiko Jiménez, muy crítica con la actitud de Molinero. Además, Suescun dijo que Adara estaba jugando “de manera torpe”, palabras que la ex azafata no le perdonó cuando tuvo conocimiento de ellas.

Duro enfrentamiento en el plató de ‘Supervivientes: All Stars’

Las dos antiguas amigas volvieron a coincidir el año pasado en la primera entrega de ‘Supervivientes: All Stars’. Aunque en los Cayos Cochinos no hubo tiempo para mucho roce porque Adara fue la primera eliminada, en España se montó la mundial. "Te has metido con la maternidad de Marta, con Jorge, con el asunto que más le podía doler. Te has ido metiendo con cada uno con lo que más le podía doler y te ha salido mal. Has hecho un concurso muy cutre". "Como superviviente, eres un diez; como persona, eres un cero", le dijo Adara a Sofía durante la gala final.

Escalada de tensión

En las últimas semanas hemos asistido a una escalada de tensión entre las dos musas. Desde Socialité Sofía Suescun atacó a Adara por los comentarios que hizo sobre Hugo Sierra en su podcast de MTMAD. "Es curioso que siempre tiene palabras tan duras hacia su ex. No es capaz de llevarse bien y de tener una relación cordial a pesar de que tienen un hijo en común", dijo. Muy enfadada, Adara respondió en X con un ataque personal: "Pobrecita la boca caballo. Tenía envidia de mi nariz tanto que me preguntó por mi cirujano. ¿Quién es la envidiosa?".

El conflicto se intensificó cuando en ‘En las mejores familias’, Adara y su madre criticaron la vida personal de Sofía: "La diferencia entre tú y yo es que yo tengo relación con mi madre y tú has desechado a la tuya como a un perro". Sofía cargó contra Adara en redes respondiéndole “yo no soy uno de sus ex, no entiendo esa rabia que tiene conmigo",

Los bañadores de la discordia

La última gresca que han protagonizado ha contado la presentación de los bañadores que Sofía ha presentado con una empresa china de compra online. Según dijo Sofía en 'Socialité', Adara habría mostrado interés en asistir al evento. Adara asegura que fue la empresa de representación de Sofía la que se puso en contacto con ella para que acudiese. "Me iban a pagar por ir al evento. A mí me da igual lo que diga", declaró Adara al programa. Para cerrar el capítulo, Sofía Suescun quiso dejar la puerta entreabierta para la que es considerada su 'archienemiga': "Adara, si algún día nos encontramos, quiero que sepas que no tengo nada contra ti. Me quedo con que tuvimos una bonita relación durante los realities", dijo finalmente.