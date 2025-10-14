Lorena Romera 14 OCT 2025 - 12:00h.

La ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' explica si tiene ayuda para limpiar la casa tras las críticas

Kiko Jiménez comparte la primera foto tras su injerto capilar y Sofía Suescun reacciona

Compartir







Sofía Suescun se ha visto envuelta en una gran polémica después de publicar un vídeo en el que se la veía limpiando en profundidad su casa. No es raro ver que la influencer comparta contenido limpiando los cristales, moviendo muebles y poniendo todo patas arriba para dejar su chalé como los chorros del oro. Pero la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' se ha visto en la obligación de aclarar por fin si tienen servicio en casa casa tras recibir duras críticas.

Son muchos los que no creen esa "imagen perfecta que vende" en redes sociales la joven de 29 años, nacida en Pamplona, hija de Maite Galdeano. Cuando no está sacando brillo a los enormes ventanales que dan acceso a la parcela, está desinfectando los sofás, reorganizando el vestidor o limpiando a fondo la cocina.

PUEDE INTERESARTE La emoción de Sofía Suescun tras su bautizo apícola con Kiko Jiménez

La mayoría de veces que enseña este tipo de vídeos, aprovecha para meter publicidad de según qué electrodomésticos o productos de limpieza. De ahí que se hayan disparado las sospechas de sus seguidores de la verdadera intención tras este tipo de stories.

PUEDE INTERESARTE Sofía Suescun confiesa el problema de salud que la tiene preocupada

"Mi compra del mes es, sin duda, este aspirador para pelos y ácaros y el limpiador de cristales que recoge el agua sucia", cuenta en una de las últimas publicaciones en las que se deja ver haciendo las tareas del hogar. Y, mientras a María José Suárez le ha "creado una necesidad", hay otros usuarios de las redes que han sido muy críticos con ella.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Con lo que cobra... ¿Por qué limpia ella? Que contrate a alguien", comenta alguien. "Si contratase a alguien, también la criticaríais", responde otro. "Es para crear contenido, seguro que le limpian la casa", "no se cree ni ella que limpia la casa sola", "solo hay que ver cómo pasa la fregona para saber que es todo postureo", "las marcas la pagan y ella lo enseña, claramente no limpia la casa", aseguran sus haters.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Sofía Suescun aclara si tiene servicio de limpieza

Una serie de comentarios a los que Sofía Suescun se ha visto obligada a responder. Eso sí, lo ha hecho a través de un mensaje que lo ha considerado "más educado", que ha sido el de este usuario: "Seguramente tenga personal de limpieza y le planchen la ropa y demás. Y luego ella, también, limpie la casa. ¿Por tener dinero no puede limpiar su casa? Limpiar no es malo y todos deberíamos hacerlo".

"Al menos este comentario no es lanzado con odio, gracias", comienza señalando la ganadora de 'Gran Hermano y 'Supervivientes'. Tras esto, la influencer ha despejado la gran incógnita. "Quiero aclarar que no tenemos ayuda ni con la limpieza ni comida ni nada. No pasaría nada si lo tuviéramos, pero no es el caso. Obviamente, no hago este tipo de limpieza todos los días. Normalmente, una vez por semana", señala.

Y es que para Sofía Suescun es un momento de relax, para sí misma. "Me lo tomo como terapia. Me ayuda a despejar ideas y ordenar mi mente", reconoce. Y, lo más importante, y la clave de la limpieza y el orden en su casa, en la que vive con Kiko Jiménez: "Intentamos mantenerlo todo lo más limpio posible".