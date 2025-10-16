Lorena Romera 16 OCT 2025 - 13:55h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha enseñado una foto de su desastre estético y cómo lo han corregido

Sofía Suescun aclara por fin si tienen servicio en casa tras recibir duras críticas

Compartir







Sofía Suescun ha enseñado el desastre estético que le han hecho en el rostro. La ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', participante también de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', ha compartido unas fotos para visibilizar la situación y hacer así participes a sus seguidores. A través de su perfil de Instagram, la influencer de Pamplona, de 29 años, ha explicado cómo han procedido para solucionar este problema cuanto antes.

Desde hace algún tiempo, la hija de Maite Galdeano se había dado cuenta de que algo estaba ocurriendo en su rostro. Concretamente, en la zona de las ojeras. Todo ocurría después de un retoque estético al que ella se sometía, precisamente, para mejorar la apariencia de esta zona... Pero nada más lejos de la realidad.

PUEDE INTERESARTE Sofía Suescun se pronuncia tras la reconciliación de Maite Galdeano y su hermano

Aquel retoque terminó resultando en un desastre estético que empezó a preocuparle. Para explicarle a sus incondicionales lo ocurrido, la ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' ha compartido fotos de su antes y después de ponerse de nuevo en manos de profesionales para solucionar estos dudosos resultados, que habían modificado sus facciones.

Según ha explicado, el origen del problema era un "exceso de ácido hialurónico", con el que se había intentado tratar la ojera, obteniendo el resultado contrario. "No sé si apreciáis un cambio de rasante o bache, como le llamo yo", señala la pareja de Kiko Jiménez -que se acaba de someter a un injerto capilar-.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Lo que han hecho para solucionarlo y "eliminar el exceso" es inyectarle hialuronidasa; una enzima que degrada el ácido hialurónico y que se utiliza para estos casos. Es decir, para corregir resultados no deseados de rellenos estéticos, como irregularidades, bultos o exceso de volumen.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

A pesar de que la hermana de Cristian Suescun estaba deseando dejar atrás este desastre estético, reconoce que algunos puntos del proceso no fueron del todo agradables. "Me asusté un poco porque el líquido se iba moviendo, pero en cuestión de tres días ya estaba perfecto", señala la que fuera participante de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', donde protagonizó fuertes encontronazos con Marta Peñate, que terminó proclamándose ganadora del reality.