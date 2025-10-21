El tío de Sandra Peña, rotundo en ‘El tiempo justo’ tras la tragedia: “Algo tiene que cambiar”

Isaac Villar, tío de la joven fallecida, habla en el programa de Joaquín Prat y denuncia la falta de actuación del colegio pese a las reiteradas advertencias de la familia

La Policía analiza el móvil de Sandra Peña para encontrar pruebas del acoso que sufría y poder identificar a sus responsables

Compartir







La conmoción sigue siendo absoluta tras la muerte de Sandra Peña, la adolescente que, según la familia, llevaba meses sufriendo acoso escolar.

En ‘El tiempo justo’, Isaac Villar, tío de la menor, ha puesto voz al dolor de toda una familia que se siente abandonada por las instituciones y por el sistema educativo.

Las conmovedoras palabras del tío de Sandra

“Mi hermana lo denunció en varias ocasiones, aportó informes médicos y psicológicos en los que se recomendaba activar los protocolos, y no lo hicieron”, explicaba, visiblemente afectado.

PUEDE INTERESARTE El fiscal pide que se retiren de la red fotos de las supuestas acosadoras de Sandra Peña

El tío de Sandra lamentó que el centro educativo “ni siquiera hablara con las familias de las niñas señaladas, ni con los profesores, ni con los propios padres de la víctima”. “A día de hoy, el colegio no se ha puesto en contacto con mi hermana ni con mi cuñado”, añadió con dureza.

“Algo tenemos que cambiar como sociedad”

Durante su conversación con Joaquín Prat, Isaac hizo una profunda reflexión sobre lo ocurrido y sobre el papel de los adultos en este tipo de tragedias. “Creo que hay un poco de peso en todos, en la sociedad, en el colegio, también en nosotros como padres. El conjunto de todo está fallando. No sé el qué, ojalá lo supiera, pero algo tiene que cambiar, porque estas situaciones no pueden repetirse”.

El familiar quiso dejar claro que, aunque su indignación es enorme, lo que más siente es impotencia: “No sé si se podría haber evitado, pero duele saber que ni siquiera se intentó”.

El tío de la menor aseguró que la familia ya ha dado el paso para emprender acciones legales. “Esta mañana hemos estado con los abogados y les hemos dado luz verde para que lleguen hasta donde tengan que llegar y se depuren responsabilidades”, explicó.

También condenó el señalamiento en redes sociales a las presuntas acosadoras, recordando que “son menores de edad” y que “ya hay una investigación abierta por parte de la Fiscalía”.

Isaac finalizó su intervención con una frase que refleja la mezcla de dolor y determinación de toda su familia: “A Sandra no me la devuelve nadie, pero no podemos quedarnos callados. Esto no puede quedar en saco roto”.