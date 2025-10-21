El presentador de ‘El tiempo justo’ ha cargado con dureza contra la gestión del Gobierno en materia de vivienda y ha desgranado las promesas incumplidas

Joaquín Prat no se ha mordido la lengua al analizar en ‘El tiempo justo’ el polémico anuncio del Ministerio de Vivienda, que ha vuelto a poner en el foco la gestión del Gobierno en materia de alquiler y acceso a la vivienda.

Con su habitual tono directo, el presentador ha repasado las cifras y ha lanzado una crítica contundente: “Lo que esperamos de nuestros políticos, especialmente de los que gobiernan, es que sean buenos gestores”, comenzó diciendo.

Prat recordó que, en la campaña electoral de 2023, el presidente del Gobierno prometió la construcción de 184.000 viviendas de alquiler asequible, pero, según los datos que manejó en directo, “solo 43.000 son hoy una realidad, y la mayoría ya estaban comprometidas antes de aquel anuncio”.

Duras críticas a la Ley de Vivienda

El presentador también calificó de “bluff total y absoluto” la Ley de Vivienda, asegurando que “ni ha frenado a los fondos buitre ni ha conseguido aplicar el límite al alquiler en las zonas tensionadas”.

“Ha sido un bluff, entre otras cosas, porque ese límite no se aplica en muchas comunidades autónomas, también gobernadas por el principal partido de la oposición, que ni siquiera han hecho un registro de zonas tensionadas”, explicó con firmeza.

En su repaso, Prat también puso el foco en la falta de avances del plan de vivienda del PERTE, que prevé 15.000 nuevas construcciones al año, pero “sigue en fase inicial, casi tres años después de la promesa”.

“Hay avales del ICO por 4.000 millones para facilitar la compra de vivienda, pero solo se ha movilizado un 8%”, denunció.

Finalmente, el presentador lanzó su frase más tajante de la tarde: “La ministra no debería dimitir por un anuncio que es una brutalidad. Debería dimitir porque es una auténtica incompetente”.