Andy ha atendido a la prensa tras salir a la luz la presunta agresión de Lucas en pleno concierto

Andy rompe su silencio tras salir a la luz la presunta agresión que sufrió por parte de Lucas, su compañero en el dúo musical de éxito. El artista gaditano asegura que no está llevando "mal" el momento que vive ahora tras anunciar su carrera en solitarioo después de un largo conflicto con su amigo de toda la vida.

"No fue nada, no fue nada", dice ahora después de compartir en 'Fiesta' -con imágenes y pruebas incluidas- que vivió un "forcejeo" por parte de Lucas en pleno concierto en Mérida. Andy avisa y explica que está sufriendo la repercusión que está teniendo esa noticia. "Les dije que no quería hablar del tema porque me está causando problemas y no es plato de buen gusto", asegura.

Andy, sin miedo

"Si él [Lucas] ve conveniente ponerlo en manos de la justicia, que lo haga", explica. Andy admite que no tiene ningún "miedo" en mitad de la polémica. "¿Por qué lo voy a tener? Si no he dicho nada malo", comparte como podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

En los últimos días han salido más informaciones que ponen en entredicho la relación entre los dos integrantes del dúo que llenó estadios con éxitos como 'Tanto la quería' o 'Son de amores'. Al parecer, hubo un trío amoroso que lo dinamitó todo. La mujer del productor del dúo musical fue pillada por sorpresa con Lucas por su propia pareja. Tras ello, Andy tuvo una seria conversación con su compañero que echó por los aires su buena amistad. "De eso hace ya muchos años", señala como hemos podido escuchar en 'El tiempo justo'.

"No lo sé porque yo no estaba. Son cosas personales de él que no tengo por qué meterme", agrega. Andy se dirige a Lucas como su "compañero de música" y "nada más". En el último concierto del dúo quedó patente la inexistencia de contacto físico entre ambos, lo que generó el asombro de todos. Como Andy pasó a ser un asalariado de Lucas, se valoró que existiese la posibilidad de que no recibiese ninguna remuneración económica por su show. Ahora, asegura que ya está "todo solucionado".