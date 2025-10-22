Carmen Borrego reacciona al nuevo amor de Bigote Arrocet: "Le deseo que..."

Carmen Borrego ha reaccionado en 'Vamos a ver' al nuevo amor de la expareja de su madre

Las fotos de Edmundo Arrocet luciendo cuerpazo con una joven en el Caribe: “Está espectacular, irreconocible”

Bigote Arrocet, expareja de María Teresa Campos, ha regresado a la portada de la revista 'Lecturas' muy bien acompañado y, según publica este medio, enamorado de una joven de 35 años.

La pareja ha disfrutado de unos días en el Caribe y ambos aparecen en las fotografías dándose abrazos y besos en el agua.

Carmen Borrego, a Bigote Arrocet: "Lo único que le he deseado siempre es que sea feliz y que nos deje en paz"

Carmen Borrego ha reaccionado a esta portada en 'Vamos a ver', deseándole lo mejor al ex de su madre: "Le quiero dar la enhorabuena y me parece maravilloso si es feliz. Lo único que le he deseado siempre es que sea feliz y que nos deje en paz", ha sentenciado la colaboradora del programa.

Luis Pliego, director de la revista Lecturas, acudía al plató de 'El tiempo justo' para dar esta exclusiva. "A mí me parece que está muy bien, está espectacular para tener 75 años", apuntó Pliego, que defendió el gran estado físico del humorista, protagonista de la portada de Lecturas este miércoles.

El periodista detalló cómo y dónde se tomaron las instantáneas, despejando el misterio sobre el escenario de las fotografías: “Fueron hechas en un archipiélago caribeño, en unas jornadas sobre sostenibilidad. Él acudió por temas de energías renovables y allí conoció a esta chica, que es una profesional relacionada con ese ámbito”, explicó Pliego ante el asombro de Joaquín Prat y el resto de los colaboradores.

El director de Lecturas aseguró además que el encuentro entre Bigote y su acompañante “no fue algo casual” y que entre ambos habría surgido una conexión especial: "Es una historia de amor preciosa. Se les ve muy cómplices, relajados y felices. Y, sobre todo, se nota que él está viviendo un gran momento personal".