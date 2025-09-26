Carmen Borrego defiende a Terelu con una 'pullita' a Mar Flores: "Le puede molestar, pero a mi hermana y a mi sobrina se las debería dejar"
Carmen Borrego ha defendido a su hermana Terelu Campos y a su sobrina Alejandra Rubio en 'Vamos a ver'
Mar Flores reacciona a las declaraciones de Alejandra Rubio sobre la decisión de Carlo Costanzia en el conflicto con Carlo padre
A Mar Flores no le hizo ninguna gracia el posado de su expareja, Carlo Costanzia con su hijo y la familia de su novia Alejandra Rubio en el cumpleaños de Terelu Campos.
Tras la presentación de sus memorias, ahora la modelo ha aprovechado un evento para lanzarle alguna que otra 'pullita' a la suegra de su hijo Carlo y dejar claro que no le gustó ver a su hijo posando junto a su padre.
Sobre si es cierto que tiene una relación tirante con su hijo Carlo y si ese fue el motivo por el que no acudió a la presentación de su libro, Mar ha respondido: "Lo primero que me ha preguntado mi hijo es si estuve cómoda en la presentación".
Mar Flores: "Nosotros no necesitamos una foto para demostrar que nos queremos"
Mar Flores ha preferido no dirigirse a Alejandra Rubio , que poco antes aseguraba que Carlo no fue a la firma de libros de su madre para "no posicionarse". "No lo sé porque he estado todo el día trabajando, A mí me dicho que tenía trabajo y lo importante es que me arropan y eso es bonito. Nosotros no necesitamos una foto para demostrar que nos queremos".
De si es cierto que no tiene ninguna relación con Terelu Campos, Mar Flores ha sido concisa pero clara: "¿Tú has visto de Viernes' yo también lo vi", sentenciaba.
Tras estas declaraciones de Mar Flores, Carmen Borrego ha defendido a su hermana en 'Vamos a ver': "Es complicado, pero lo que veo claro es que es un conflicto que tiene desde hace mucho tiempo y que no tienen que posicionarse ni mi hermana ni mi sobrina. Mi hermana está posicionada donde tiene que estar, que es con su hija. Alejandra está posicionada con su madre y con su hijo. A Terelu y a Alejandra se las debería dejar porque no tienen nada que ve con esto".
La colaboradora también ha defendido el posado de Carlo padre con la familia Campos: "La foto no creo que sea posicionamiento. Sé que si hubiera estado Mar Flores, habría hecho lo mismo".
Para terminar, Carmen Borrego ha querido lanzarle una 'pullita' a Mar Flores: "Le puede molestar, pero no tiene que meter a dos personas que no tienen absolutamente nada que ver con este conflicto".