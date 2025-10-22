Cuatro días después del enlace nupcial de la hija de Antonio Banderas, han salido a la luz detalles inéditos de la ceremonia

Antonio Banderas comparte fotos de la boda de su hija en Valladolid: "Gracias a toda la gente que ha hecho que esto sea posible"

Han pasado solo cuatro días desde que Stella del Carmen pronunciara el 'sí, quiero' a su pareja de toda la vida, Alex Gruszynski, pero no ha sido hasta ahora cuando se han desvelado algunos detalles del enlace.

La revista '¡Hola!' ha tenido acceso exclusivo a todos los detalles de la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, y este miércoles 22 de octubre los ha revelado, haciendo especial hincapié en el vestido de novia.

La entrada del brazo de Antonio Banderas

Según publica la cabecera rosa, "fue a escasos minutos después de las 18 horas cuando se produjo el momento más esperado: la entrada de la novia".

Del brazo de un Antonio Banderas visiblemente emocionado, su hija caminó hacia el altar mientras sonaba una composición muy especial: una canción creada expresamente para la ceremonia por el tío abuelo de la novia. Un detalle familiar que puso la primera nota emotiva de la jornada.

El vestido de novia y los complementos

El vestido de Stella, diseñado junto al equipo de la firma Rodarte, fue fruto de un trabajo minucioso de nueve meses junto a las fundadoras de la marca, las hermanas Kate y Laura Mulleavy.

La revista describe que estaba confeccionado en encaje y gasa, haciendo un guiño así al tradicional encaje español, y destacaba por su escote en forma de corazón. Un diseño romántico con los hombros al aire cubiertos por un velo de tres metros elaborado también en encaje.

Uno de los elementos más delicados y simbólicos fue un pequeño bordado azul en el interior del vestido, con el que la novia cumplía la tradición de llevar algo de ese color el día de la boda.

Los manguitos, que caían en forma acampanada desde el codo, completaban el vestido, que contaba con una cola no demasiado larga.

La novia acompañó su look con unos pendientes de diamantes pertenecientes a la familia materna y un sorprendente ramo de calas negras, que fue uno de los toques más personales y góticos de la ceremonia.

Ante la presencia de más de 200 invitados, Stella ha contado a la publicación que su intención era llevar un vestido romántico, algo gótico e inspirado en el encaje español. Un vestido que pareciera "sacado de una historia de fantasía".

En sintonía con esa estética, Banderas lució una flor negra en la solapa, mientras que las damas de honor, Dakota Johnson, Atherton Grace Johnson y Adaline Gruszynski, vestían de negro, al igual que gran parte de las invitadas.