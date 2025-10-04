Lidia González 04 OCT 2025 - 09:30h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica cómo ha vivido el parto de su hija con Darío Sellés

Sandra Férriz aclara si va a llamar a su hija Gia por Violeta Mangriñán

Sandra Férriz ha podido tener a su hija entre sus brazos, por fin, después de tanta espera. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha tenido un parto muy rápido, pero no ha estado exento de algunos momentos complicados. Por este motivo, la influencer habla por primera vez tras dar a luz a su hija Gia. Emocionada, cuenta cómo ha vivido todo y cómo ve el carácter de su pequeña con Darío Sellés. ¡Dale al play y no te pierdas lo que dice!

Dentro de muy poco, la creadora de contenido, que ha confesado los miedos por su segunda maternidad, mostrará la cara de su pequeña y contará cómo se está enfrentando a sus primeros días como madre por partida doble, pero antes ha querido explicar cómo ha vivido su parto. Aunque ha estado siempre acompañada de Darío Sellés, lo cierto es que ha pasado momentos complicados: “No sabéis lo que he pasado en las contracciones, lo he pasado muy mal…”.

Sin embargo, pasados estos primeros instantes, lo cierto es que la influencer está muy feliz con cómo se ha desarrollado su parto: “No puedo estar más contenta”. Con la reciente visita de su madre y de su hermana, la alicantina sigue sin creerse lo fácil que ha resultado todo: “Con Noah estuve 8 horas y, con ella, en una hora la tenía conmigo”.

Sandra Férriz se sincera sobre el carácter de su hija recién nacida

Sandra Férriz está muy ilusionada por todo lo que está viviendo estos días después de dar a luz a su pequeña y, tras todo el esfuerzo que ha vivido, la influencer ha concedido sus primeras palabras. La creadora de contenido se sincera sobre el carácter de su hija tras sus primeras horas de vida: “Esta niña es super buena, solo ha llorado porque tenía hambre”. Además, ha querido tranquilizar a sus seguidores y contar cómo se encuentra tras el parto: “Estoy como una rosa”.

Sandra Férriz ha vivido uno de los momentos más emocionantes de su vida con su segundo parto. A pesar de que no ha pasado unos buenos momentos por las fuertes contracciones que ha sufrido, lo cierto es que la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha vivido un parto muy rápido. Después de todo y ya con su pequeña entre sus brazos, la influencer explica cómo se siente y cómo ha pasado esta segunda experiencia: “Yo ya no noto ni la temperatura, he pasado un frío en el quirófano…”. ¡Dale al play y no te pierdas sus primeras palabras!