El 22 de octubre, la Cátedra Vargas Llosa celebró la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa en Cáceres, justo el mismo día que Isabel Preysler presentaba sus memorias donde se incluyen ocho cartas íntimas del escritor.

Allí estuvo parte de la familia del nobel, y en 'El tiempo justo' han conseguido hablar con una persona muy cercana a Álvaro Vargas Llosa que se encuentra acompañándole en la jornada para conocer más detalles sobre la reacción de la familia: ¿Tomarán medidas legales contra 'la Reina de Corazones'?

Isabel Preysler podría ser demandada por la familia Vargas Llosa

Álex Álvarez, reportero del programa, retransmite literalmente lo que cuenta la fuente: "Álvaro está muy cabreado porque considera que se ha empañado este homenaje con las memorias pero, sobre todo, lo que más le enfada es la publicación de las ocho cartas que él considera que son muy íntimas de su padre. Me dice también que él y su familia están estudiando desde hoy mismo demandar a Isabel Preysler". Además, asegura que Álvaro dice, utilizando exactamente sus palabras, "lo que ha hecho Isabel Preysler es un auténtico desprestigio a su padre".

Sin embargo, ante los micros y suponiendo que sigue los consejos de sus abogados, no ha respondido a las preguntas sobre el tema. Sobre lo que sí ha hablado es sobre el VI Bienal, señalando que todo ha salido maravilloso: "Agradezco su compañía. Este ha sido un hermoso acto cultural y es una gran fiesta de la cultura y la libertad".