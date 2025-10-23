Pedro Jiménez 23 OCT 2025 - 16:45h.

El precio de la vivienda es ya "un problema europeo" y así se va a abordar este jueves por primera vez en el Consejo Europeo. Pedro Sánchez ha señalado que pedirá un fondo para la construcción de vivienda protegida, además de palancas legales para frenar en seco la "especulación en la compra de vivienda". Y es que sin duda, el problema de la vivienda, en donde entra en juego el acceso, disponibilidad y precio de la vivienda, es ya una crisis real en España. Joaquín Prat se ha pronunciado al respecto durante 'El tiempo justo' este jueves en pleno directo de Telecinco.

"La vivienda es competencia del Ejecutivo, pero siempre que cuente con la ayuda de otras administraciones, como las comunidades autónomas o los ayuntamientos", ha indicado un Joaquín Prat que opina que el problema de la vivienda es que "los alquileres están disparados, que la vivienda con alquileres asequibles es prácticamente inexistente y que los sueldos, al contrario que la mayoría de países europeos, no han crecido al mismo ritmo. Se disparan los alquileres y los sueldos siguen siendo los mismos que hace 15 o 20 años".

Más adelante, el presentador de 'El tiempo justo' se ha mostrado tajante con el sueldo que destina un español a la vivienda en comparación con otros ciudadanos europeos: "Destinamos al gasto en vivienda el 80% de nuestro sueldo. En Francia el 30%, en Dinamarca el 35%".

Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, 'cara a cara' por la vivienda

Pedro Sánchez eleva el problema de la vivienda y se lo lleva a Europa, siendo "la primera vez que en el Consejo europeo se va a hablar de la emergencia vitacional que vive toda Europa". Una emergencia que, para Isabel Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid no vive: "Frente a lo que les dicen a los jóvenes , es una región abierta, moderna, donde todo el mundo quiere venir a vivir", ha dicho este jueves en la Asamblea de Madrid.

Y es que, oportunidades habrá, pero la vivienda se encuentra en estos momentos en alerta roja, imposible para muchos de los bolsillos de la capital. De hecho, la campaña del Ministerio de Vivienda ha generado gran polémica y todo tipo de reacciones, también incluso por parte del presentador. Pedro Sánchez ha alegado a que desde Europa hay que poner freno a la "compra de vivienda para no uso residencial. Es un problema europeo". Pero, realmente, ¿sufre Europa la misma crisis que España?

Entre otras cosas, Europa puede elevar la inversión y frenar abusos como el alquiler turístico, además de generar eficiencia y apoyo entre países. Pero la decisión de los precios de la vivienda es competencia tan solo y únicamente de España.